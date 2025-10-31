Benézte a táblát, rendőrautónak csapódott az idős sofőr

94 éves férfi okozott súlyos balesetet az autópályán: a rendőrség tájékoztatása szerint a Münchenben élő idős sofőr hajnali 3:20 körül keveredett rossz irányba az A995-ös autópályán. A férfi Opel Corsa típusú autója ezután is folytatta útját a veszélyes szakaszon, miközben több autós is rémülten jelentette a rendőrségen a szellemkocsit – tájékoztat a Bild.

Száguldó időzített bomba: 94 éves férfi okozott súlyos balesetet éjjel a sztrádán!

Fotó: Pexels

Baleset: szemben a forgalommal száguldott a sofőr

A járőrök gyorsan reagáltak, és úttorlaszt állítottak fel Irschenberg közelében – ám

a sofőr fékezés nélkül rohant bele a rendőrautóba, nagyjából 100 kilométer/óra körüli sebességgel.

Szerencsére a szolgálati jármű éppen üres volt, így senki nem sérült meg súlyosan.

A sofőr könnyebb sérülésekkel kórházba került, jogosítványát azonnal bevonták.

A hatóságok egyelőre nem tudják, miért indult rossz irányba a 94 éves férfi: egészségi állapota, figyelmetlenség vagy tájékozódási zavar is állhatott a háttérben.

A forgalmat átmenetileg elterelték, így további baleset nem történt, és a pályát 05:15-re újra megnyitották.

