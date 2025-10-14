Véres éjszaka Ecuadorban: kínzás és 14 halott

Az első támadás Guayaquilben, Ecuador legnagyobb városában történt. Hét fegyveres motorkerékpárokon és furgonokban érkezett, majd tüzet nyitott egy utcai futballmeccs nézőire – mondta Carlos Fuentes rendőrezredes. A CBS News beszámolója szerint a lövöldözésben hat ember meghalt, tizenheten megsebesültek, köztük három kiskorú. A támadást a rendőrség a „Freddy Kruger” nevű bűnbandának tulajdonítja, vagyis nyilvánvalóan bandaháborúról van szó.

Guayaquil egyre inkább bandaháborúk helyszíne

Fotó: Unsplash

Bandaháború a börtönökben is

Néhány órával később a Los Ríos tartománybeli Buena Fe városában nyolc holttestet találtak, négy férfit és négy nőt. Mindegyikük összekötözött kézzel, fekete zacskóval a fejükön feküdt, testükön kínzás nyomai voltak. A helyi média szerint a csoport Quitóból érkezett a térségbe, és négy másik társuk, egy idős nő és három kislány eltűnt.

Az Ecuadori Szervezett Bűnözés Megfigyelőközpont adatai szerint 2025 első felében több mint 4600 emberölést regisztráltak az országban, ez 47 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Ecuador néhány éve még Latin-Amerika egyik legbiztonságosabb országának számított, de mivel Kolumbia és Peru, a világ két legnagyobb kokaintermelője között fekszik, az ország kulcsfontosságú tranzitponttá vált a drogkereskedelemben.

Az elmúlt hónapokban több véres börtönlázadás is történt, amelyek a rivális bandák, a Los Choneros és a Los Lobos összecsapásaihoz köthetők. Szeptemberben tizenhét rabot öltek meg egy börtönben, többnek levágták a fejét.

A Los Choneros vezetője, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, évekig szökésben volt, mielőtt idén nyáron elfogták. Fito-t kiadták az Egyesült Államokba, ahol nem vallotta magát bűnösnek nemzetközi kábítószer-csempészet és fegyverkereskedelem vádjában.

Fitót júniusban kapták el filmbe illő körülmények között.