Drámai videón a mentés, legalább 14 ember meghalt egy bányaomlásban

A halottak számáról az Országos Kockázatvédelmi Hálózat helyszínen dolgozó csapatai tettek bejelentést a bányakatasztrófa után.
A bányakatasztrófa után még zajlik a mentés
A holttesteket a bánya három különböző aknájában találták meg, a mentési munkálatok folytatódnak.
A munkálatok első lépése, hogy az összes aknából kiszivattyúzzuk a vizet, hogy csökkentsük a vízszintet, aztán eldöntjük a mentés további menetét – írták a mentés irányítói a közösségi médiában.
Egy X-en közzétett videón az is látható, ahogy a tűzoltók próbálják kimenteni a bajba jutott bányászokat.
A Caracastól több mint 800 kilométerre délkeletre fekvő El Callao az Orinoco-medence aranyban, gyémántban és koltánban gazdag bányavidékén található, ahol bányászok ezrei dolgoznak megfelelő biztonsági körülmények és érdemi állami felügyelet nélkül. A mintegy 30 ezer lakosú El Callao megélhetését főként az aranybányászat nyújtja.
A közelmúltban Indonéziában halt meg hét bányász földcsuszamlás miatt.