bányakatasztrófa

Drámai videón a mentés, legalább 14 ember meghalt egy bányaomlásban

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Sokan életüket vesztették, mert a térségben zajló heves esőzések miatt beomlott egy aranybánya Venezuela déli részén, El Callao településen. A bányakatasztrófa legkevesebb 14 halálos áldozattal járt.
bányakatasztrófavenezuelahalottak száma

A halottak számáról az Országos Kockázatvédelmi Hálózat helyszínen dolgozó csapatai tettek bejelentést a bányakatasztrófa után. 

A bányakatasztrófa a beáramló víz miatt következett be (illusztráció) – Fotó: Unsplash
A bányakatasztrófa a beáramló víz miatt következett be (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A bányakatasztrófa után még zajlik a mentés 

A holttesteket a bánya három különböző aknájában találták meg, a mentési munkálatok folytatódnak.

A munkálatok első lépése, hogy az összes aknából kiszivattyúzzuk a vizet, hogy csökkentsük a vízszintet, aztán eldöntjük a mentés további menetét – írták a mentés irányítói a közösségi médiában.

Egy X-en közzétett videón az is látható, ahogy a tűzoltók próbálják kimenteni a bajba jutott bányászokat.

A Caracastól több mint 800 kilométerre délkeletre fekvő El Callao az Orinoco-medence aranyban, gyémántban és koltánban gazdag bányavidékén található, ahol bányászok ezrei dolgoznak megfelelő biztonsági körülmények és érdemi állami felügyelet nélkül. A mintegy 30 ezer lakosú El Callao megélhetését főként az aranybányászat nyújtja.

A közelmúltban Indonéziában halt meg hét bányász földcsuszamlás miatt

 

