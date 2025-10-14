Drámai videón a mentés, legalább 14 ember meghalt egy bányaomlásban

A halottak számáról az Országos Kockázatvédelmi Hálózat helyszínen dolgozó csapatai tettek bejelentést a bányakatasztrófa után.

A bányakatasztrófa a beáramló víz miatt következett be (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A bányakatasztrófa után még zajlik a mentés

A holttesteket a bánya három különböző aknájában találták meg, a mentési munkálatok folytatódnak.

A munkálatok első lépése, hogy az összes aknából kiszivattyúzzuk a vizet, hogy csökkentsük a vízszintet, aztán eldöntjük a mentés további menetét – írták a mentés irányítói a közösségi médiában.

Egy X-en közzétett videón az is látható, ahogy a tűzoltók próbálják kimenteni a bajba jutott bányászokat.

Tragedia en la minería de El Callao, Bolívar

La noche de ayer, fuertes lluvias inundaron la Mina Cuatro Esquina, dejando 12 trabajadores fallecidos atrapados en los túneles.



Bomberos se encuentran en el lugar y se espera información oficial de las autoridades. La minería en… pic.twitter.com/LNw5Y1XpRJ — freddyzur (@freddyzur) October 13, 2025

A Caracastól több mint 800 kilométerre délkeletre fekvő El Callao az Orinoco-medence aranyban, gyémántban és koltánban gazdag bányavidékén található, ahol bányászok ezrei dolgoznak megfelelő biztonsági körülmények és érdemi állami felügyelet nélkül. A mintegy 30 ezer lakosú El Callao megélhetését főként az aranybányászat nyújtja.

A közelmúltban Indonéziában halt meg hét bányász földcsuszamlás miatt.