A nemzetközi gazdasági együttműködésért felelős Dmitrijev az elmúlt hétvégén az Egyesült Államokban tárgyalt Donald Trump amerikai elnök kormányának tisztségviselőivel. Amerikai látogatását megelőzően tették a bejelentést, hogy Trump és Putyin tervezett budapesti csúcstalálkozóját a felek elhalasztják. „Biztosak vagyunk abban, hogy a béke felé vezető úton járunk, és béketeremtőként ezt valóra is kell váltanunk" – hangsúlyozta Dmitrijev – aki egyben az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója – egy rijádi befektetési konferencián tartott beszédében.

Elárulták, mikor lesz béke

Fotó: SPUTNIK/AFP

Ekkor jöhet el a béke

Az Egyesült Államokban tett látogatásán a különleges megbízott úgy fogalmazott, hogy Washington és Moszkva közel állnak az ukrajnai háború „diplomáciai rendezéséhez”. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter akkor „orosz propagandistának” nevezte őt, mert az amerikai sajtónak adott interjúkban kijelentette, hogy az orosz olajcégekre kivetett új amerikai szankciók az amerikai benzinkutaknál magasabb árakhoz vezetnek.

Szerdán Dmitrijev arról beszélt, hogy Bessent megjegyzései az előnyére váltak hazájában, ahol néha bírálatok célpontjává vált, mert nagyobb együttműködést szorgalmazott a Trump-kormányzattal és az Ukrajnával való béke előmozdítása miatt.

Valójában ez jó volt nekem, mert Oroszországban a legtöbb ember a béke propagandistájának vagy néha, Isten ments, Trump elnök csapata propagandistájának nevez

– mondta.

Dmitrijev a szaúdi fővárosban tartott konferencián az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia és Oroszország, mint a világ legnagyobb természeti erőforrásokkal rendelkező országai közötti együttműködést szorgalmazta, mondván ez hozzájárulna a világ biztonságosabbá tételéhez.

Az emberek jelenleg egy Oroszországot körülvevő regionális konfliktusra koncentrálnak, de nem akarjuk, hogy ez nagyobb konfliktussá eszkalálódjon. Ehhez pedig jobban kell teljesítenünk, mint eddig, nem rosszabbul

– tette hozzá.