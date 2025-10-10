Bella Hadid barackmelleit csak egy fátyol takarta

Az amerikai szupermodell most ünnepelte 29. születésnapját. Bella Hadid az ünnepi alkalomból kissé átlátszó ruhában jelent meg a fotósok gyűrűjében.
Bella Hadid az Orebella illatmárka alapítója, a divatvilág egyik legfényesebb csillaga, a szintén világhírű modell, Gigi Hadid testvére.
Bella Hadid mozgalmas élete
Az elmúlt év igazi diadalmenet volt Bella Hadid számára: ő zárta a Victoria’s Secret visszatérő show-ját, piacra dobott több saját illatot, lovasversenyen is indult, és nemrég a párizsi Eiffel-torony alatt lépett kifutóra a Saint Laurent bemutatóján.
Tavaly azt mutattuk meg az origón, hogy Bella Hadid csak egy plakáttal takargatta meztelen testét.
