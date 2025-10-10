Hírlevél

Rendkívüli

Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

Bella Hadid

Bella Hadid barackmelleit csak egy fátyol takarta

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az amerikai szupermodell most ünnepelte 29. születésnapját. Bella Hadid az ünnepi alkalomból kissé átlátszó ruhában jelent meg a fotósok gyűrűjében.
Bella Hadidmodellszületésnap

Bella Hadid az Orebella illatmárka alapítója, a divatvilág egyik legfényesebb csillaga, a szintén világhírű modell, Gigi Hadid testvére.

Bella Hadid 29 éves lett – Fotó: Instagram
Bella Hadid 29 éves lett
Fotó: Instagram

Bella Hadid mozgalmas élete

 Az elmúlt év igazi diadalmenet volt Bella Hadid számára: ő zárta a Victoria’s Secret visszatérő show-ját, piacra dobott több saját illatot, lovasversenyen is indult, és nemrég a párizsi Eiffel-torony alatt lépett kifutóra a Saint Laurent bemutatóján.

@nssmagazine Happy birthday to Libra princess Bella Hadid 🎂 #bellahadid #tiktokfashion #birthday #fashiontiktok ♬ omg yall fine asf - ifb

Tavaly azt mutattuk meg az origón, hogy Bella Hadid csak egy plakáttal takargatta meztelen testét. 

 

