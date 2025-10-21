Megdöbbentő felfedezés: nem minden rákos betegnek kell kemoterápia

Egy új kutatás szerint a bélrák bizonyos előrehaladott eseteiben nem biztos, hogy szükség van kemoterápiára. Az eredmények alapján egy speciális vérvizsgálat segíthet meghatározni, kiknél elegendő a csökkentett kezelés vagy akár a kemoterápia teljes elhagyása. A felfedezés jelentős hatással lehet a jövőbeli kezelési irányelvekre – írja a Daily Mail.

Új vizsgálat segíthet a bélrák kezelésében (illusztráció) - Fotó: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE / GPR

Új megközelítés a 3. stádiumú bélrák kezelésében

A bélrákos esetek közel harmadát a 3. stádiumban diagnosztizálják, amikor a daganat már elérte a közeli nyirokcsomókat, de még nem terjedt tovább a szervezetben. A jelenlegi gyakorlat szerint a betegek műtéten esnek át, majd kemoterápiát kapnak, hogy csökkentsék a kiújulás esélyét.

Ausztrál kutatók azonban felfedezték, hogy egy úgynevezett ctDNS-teszt segítségével pontosabban megállapítható, kiknek van valóban szükségük a kezelésre. A vizsgálat a vérben keringő, daganatból származó DNS-töredékeket mutatja ki.

A vizsgálat eredményei szerint a ctDNS-teszt önmagában nem elegendő a kemoterápia teljes elhagyásáról való döntéshez, ám az alacsony kockázatú betegek esetében biztonságosan alkalmazható lehet a kezelés csökkentése. A kutatók szerint a ctDNS-alapú kezeléscsökkentés különösen ígéretes a klinikailag alacsony kockázatú daganatoknál.

Független szakértők „rendkívül fontosnak” nevezték a felfedezést, és úgy vélik, a módszer a következő években befolyásolhatja a kezelési gyakorlatot. A ctDNS-teszt segíthet elkerülni a túlkezelést, mivel a betegek fele már a műtéttel is meggyógyul.

Bár a bélrák elsősorban az 50 év felettieket érinti, az elmúlt harminc évben az 50 alatti korosztályban 50 százalékkal nőtt az előfordulása. A tünetek közé tartozik a bélmozgások megváltozása, a vér a székletben, a hasi fájdalom, a puffadás, a váratlan fogyás és a fáradékonyság.