Tragédia a kórházban: álmában támadta meg a beteg nőt a szobatársa

Cynthia Vann háromgyermekes édesanya, aki májbetegséggel került be a bronxi Lincoln Kórházba, ahol szeptember 10-én súlyos támadás érte.

Ebben a New York-i kórházban feküdt a májbeteg nő, akit megölt a szobatársa

Fotó: Facebook / The Bronx - Lincoln Hospital

A hölgyre kórházi szobatársa – akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra – álmában rontott rá, és súlyosan megverte, különösen a fejét érték komoly ütések.

Az 55 éves nőt azonnal megműtötték, ám a következő hetekben sem tért magához, és szeptember 27-én elhunyt – írja a NY Post.

Kérdések a betegbiztonság kapcsán

A New York-i halottkémi hivatal szerint Vann halálát tompa tárggyal okozott fejsérülések okozták, és az esetet hivatalosan is emberölésként kezelik. A rendőrség egyelőre nem erősítette meg, hogy vádat emeltek volna a támadó ellen. Az eset ugyanakkor súlyos kérdéseket vet fel a kórházi betegbiztonság kapcsán. Vann lánya, Taneisha nyilatkozatában elmondta: az anyját védeni kellett volna.

A kórháznak nem lett volna szabad ilyen embert mellé fektetnie. Az anyám ott volt a legsebezhetőbb állapotában, és cserben hagyták

– mondta megtörten Taneisha. Hozzátette: az ismeretlen szobatárs már korábban is erőszakos viselkedést tanúsított, és úgy véli, a kórháznak tudnia kellett volna erről.

A Lincoln Kórház szóvivője az ügy kapcsán nem nyilatkozott érdemben, csupán annyit közölt, hogy az eset kivizsgálása folyamatban van. A történtek azóta széles körű felháborodást váltottak ki, különösen a betegbiztonság hiányosságai miatt. A közösség és Vann családja igazságot követel, miközben azt remélik, hogy az eset nyomán szigorúbb intézkedések születnek a kórházi betegek védelmére – különösen pszichiátriai vagy agresszív múltú páciensek esetén.

