Ez az öt leggyakoribb ok, ami miatt megbetegszünk

Egy Egyesült Királyságban élő orvos szerint öt fő oka van a megbetegedéseknek. Dr. Sami amellett, hogy háziorvos, egészségügyi oktatóvideókat, szakértői tanácsokat és tippeket oszt meg a TikTokon; a platformon nemrégiben közzétett bejegyzésében felsorolja azt az öt okot, ami a betegség hátterében lehet.

Itt az öt leggyakoribb ok a betegség hátterében

Fotó: BARBARA GINDL / APA-PictureDesk

5 ok a betegség hátterében:

1. Alváshiány

Dr. Sami szerint a kevesebb mint hét óra alvás megháromszorozhatja a megfázás és más vírusfertőzések esélyét.

Mint mondta, az immunrendszernek „ugyanúgy szüksége van alvásra, mint neked”.

A Mayo Klinika szerint is azok az emberek, akik nem alszanak eleget vagy az alvás nem jó minőségű, nagyobb valószínűséggel betegszenek meg, de az alváshiány befolyásolhatja a gyógyulás sebességét is.

2. Stressz

A háziorvos szerint a stressz is felelős, "a krónikus stressz magasan tartja a kortizolszintet, a kortizol pedig elnyomja a fehérvérsejteket, amelyek a fertőzések leküzdéséért felelős sejtek.” A Cleveland Klinika itt magyarázatként hozzátesszi: a kortizol egy hormon, amely stresszre válaszul szabadul fel, és

a krónikus stressz csökkenti a fehérvérsejtek számát, ami növeli a vírusfertőzések, például a nátha és az ajakherpesz kockázatát.

3. Rossz táplálkozás

Sokan próbálnak egészségesen étkezni, de legtöbben nem eszünk meg napi öt adag gyümölcsöt és zöldséget, ami szerinte probléma, mivel olyan tápanyagokra van szükségünk, mint a C-vitamin és a cink, hogy erősítsük immunrendszerünket. Dr. Sami hozzátette, hogy

többet kell kinnt lennünk aszabadban, a napsütés, illetve a D-vitamin kulcsszerepet játszik az immunrendszerünk erősségében.

4. Környezet

Köztudott, hogy bizonyos környezetben nagyobb a megbetegedés kockázata, például ha valaki az egészségügyben, az oktatásban, a gyermekgondozásban dolgozik, de a tömegközlekedés is ártalmas tud lenni: az orvos azt javasolja, hogy mindig mossunk kezet, és tisztítsuk meg a gyakran megérintett felületeket, például a kilincseket és a korlátokat.

5. Alapvető egészségügyi állapot

Dr. Sami megjegyezte, hogy az alapbetegségek, beleértve a vérszegénységet, a pajzsmirigyproblémákat, valamint a bél- vagy májproblémákat, rosszullétet okozhatnak. Azt javasolja, hogy mindenki forduljon háziorvosához, ha gyanítja, hogy ezen betegségek bármelyike ​​fennáll - írja a Mirror.