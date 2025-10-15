Woke-forradalom a BBC-nél – tiltólistára került a drágám és a haver is

BBC új belső szabályzatot vezetett be, amely állítólag betiltja több megszólítás használatát a munkahelyen, köztük olyan hétköznapi kifejezéseket, mint a haver (mate) és a drágám (sweetheart) szavakat. A szigorítás célja, hogy érzékenyítsék a dolgozókat, és befogadóbb légkört teremtsenek, bár több dolgozó úgy véli, hogy ezzel a lépéssel túl messzire ment a BBC – írja az Express.

A BBC dolgozóinak évente ki kell tölteniük egy kötelező tesztet, amelyben a munkahelyi zaklatás és diszkrimináció megelőzésére fókuszálnak. A program célja, hogy a munkahely biztonságosabb és befogadóbb legyen mindenki számára.

A tréning „mikroagressziók” elkerülésére is felhívja a figyelmet. A munkatársak például nem tehetnek megjegyzést mások göndör hajára vagy akcentusára, mert azok sértőnek minősülhetnek. Emellett tiltottá vált a „silver fox” vagyis ezüstróka kifejezés is, amely az életkor alapján lehet bántó.

A betiltás feszültséget okoz a dolgozók körében

Egy névtelenül nyilatkozó munkatárs szerint többen úgy érzik, mintha kényszeredett beszédstílust kéne kialakítaniuk a munkahelyen, továbbá egyes projektekben részt sem vehetnek, ha nem töltötték ki a tesztet.

Sokan attól tartanak, hogy a túl szigorú szabályok miatt mindennapi kommunikációjuk is merevvé válik.