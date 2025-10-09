Egy bevásárlókocsi miatt ütötte ki a vevőt egy felbőszült férfi – megdöbbentő videó

A verekedés a Brooklynban található Costco áruházban történt. A felkavaró videón jól látszik, ahogy két pár szóváltásba keveredik egy bevásárlókocsi miatt. A helyzet aztán nagyon gyorsan elfajul, az egyik férfi – fehér pólóban és fekete nadrágban – nekiesik a másik férfinak, miközben a barátnője kétségbeesetten kiabál: „Ne nyúlj hozzá! Ne lökd meg őt!”

A New York-i rendőrség arra kéri az embereket, hogy aki látta a bevásárlókocsi miatt verekedő férfit, jelezze – Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto

Egy bevásárlókocsi miatt ütötte arcon vásárlótársát

A dulakodás során a támadó arcon ütötte vásárlótársát, majd félrelökte annak női kísérőjét is. A bántalmazott férfi elesett, és beverte a fejét egy bevásárlókocsiba – számolt be róla a New York-i rendőrség. A helyszínen tartózkodók döbbenten figyelték az eseményeket, miközben az egyik nő angolul és spanyolul is kétségbeesetten kiáltotta:

Hívják a rendőrséget!

Fight breaks out at Costco in NY. Over a which couple should get the shopping cart. 😳 🛒 pic.twitter.com/CtfQjjctGB — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) October 6, 2025

A sérült férfit a New York-i Langone Kórházba szállították, ahol ellátták – állapotáról egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást.

A támadó elmenekült a helyszínről, és jelenleg is keresik. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, és a lakosság segítségét kéri.

Szeptemberben az Origo is beszámolt róla, hogy Somogy vármegyében egy 18 éves kamaszlány verte meg az egyik iskolatársát féltékenységből.