verekedés

Egy bevásárlókocsi miatt ütötte ki a vevőt egy felbőszült férfi – megdöbbentő videó

Drámai jelenetek játszódtak le egy New York-i hipermarketben, miután két pár összeverekedett egymással. A dulakodás egy bevásárlókocsi miatt alakult ki, az erről készült videó villámgyorsan terjed a közösségi médiában, már közel egymillió megtekintésnél jár.
verekedésbevásárlókocsiNew York

A verekedés a Brooklynban található Costco áruházban történt. A felkavaró videón jól látszik, ahogy két pár szóváltásba keveredik egy bevásárlókocsi miatt. A helyzet aztán nagyon gyorsan elfajul, az egyik férfi – fehér pólóban és fekete nadrágban – nekiesik a másik férfinak, miközben a barátnője kétségbeesetten kiabál: „Ne nyúlj hozzá! Ne lökd meg őt!”

Egy bevásárlókocsi miatt tört ki verekedés egy New York-i hipermarketben
A New York-i rendőrség arra kéri az embereket, hogy aki látta a bevásárlókocsi miatt verekedő férfit, jelezze – Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto

Egy bevásárlókocsi miatt ütötte arcon vásárlótársát 

A dulakodás során a támadó arcon ütötte vásárlótársát, majd félrelökte annak női kísérőjét is. A bántalmazott férfi elesett, és beverte a fejét egy bevásárlókocsiba – számolt be róla a New York-i rendőrség. A helyszínen tartózkodók döbbenten figyelték az eseményeket, miközben az egyik nő angolul és spanyolul is kétségbeesetten kiáltotta: 

Hívják a rendőrséget!

A sérült férfit a New York-i Langone Kórházba szállították, ahol ellátták – állapotáról egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást. 

A támadó elmenekült a helyszínről, és jelenleg is keresik. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, és a lakosság segítségét kéri.

Szeptemberben az Origo is beszámolt róla, hogy Somogy vármegyében egy 18 éves kamaszlány verte meg az egyik iskolatársát féltékenységből.

 

