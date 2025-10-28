Mintha tükörbe nézne: Beyoncé és lánya megszólalásig hasonlítanak!

A 13 éves Blue Ivy Carter megszólalásig hasonlított híres édesanyjára, amikor hétfő este részt vett a The Angel Ball jótékonysági rendezvényen, amelyet a Cipriani Wall Streeten tartottak Manhattanben. A gála célja a leukémia és limfóma elleni küzdelem támogatása volt, ahol Blue Ivy nagymamáját, Tina Knowles-t kísérte el – akit kiemelkedő filantrópiai munkájáért tüntettek ki – számol be a Daily Mail.

A stílus örökletes: Beyoncé lánya Blue Ivy méltón képviseli a családi eleganciát

Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Beyoncé büszke posztban gratulált édesanyjának: „Gratulálok, anya, a ma esti Angel Ballon kapott filantrópiai díjadhoz!” – írta Instagramon a 44 éves énekesnő.

Blue Ivy és Tina Knowles az Angel Ballon

A 71 éves Tina Knowles egy lenyűgöző bordó bársony estélyiben tündökölt, magas combkivágással és elegáns opera kesztyűvel. Sminkjét Armando Kole készítette, haját Nakia Collins formázta.

Blue Ivy pedig egy rózsaszín ruhában, tollas kabátban és pántos cipőben érkezett, amely egyszerre sugárzott gyermeki bájt és felnőttes eleganciát.

Beyoncé lánya már díjnyertes tini

Bár még csak 13 éves, Blue Ivy karrierje már most lenyűgöző: Grammy-díj, MTV VMA, NAACP Image Award, Voice Arts Award és két BET-díj is a nevéhez fűződik. Két Guinness-rekordot is tart, és fellépett Beyoncé Cowboy Carter World Tour és Renaissance World Tour turnéin – előbbin tartaléktáncosként, utóbbin táncosként debütált.

Tina Knowles elárulta, hogy Blue már most saját döntéseket hoz a színpadi megjelenésében:

„Kiválaszthatta a ruháit, és mindig tudta, mit akar. Azt mondta: Nem, ezt nem kérem. Azt sem. Nem tetszik. – és igaza volt.”

