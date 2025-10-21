Az OnlyFans-sztár Bhad Bhabie apja csúnyán kitálalt

Bhad Bhabie apja, Ira Peskowitz élesen reagált lánya legújabb dalára, az Honest-ra, amelyben a rapper azt állítja, apja elhagyta őt és csak a hírneve után próbált közeledni.

Bhad Bhabie apja hazugságnak tartja lánya új dalát

A dalban a fiatal előadó keményen bírálja apját: „Remélem, elrothad. Milyen apa az, aki 20 ezerért feláldozza a kapcsolatot?” Peskowitz szerint azonban mindez „teljes hazugság”.

A férfi határozottan visszautasította a vádakat, és elmondása szerint már jóval azelőtt próbált kapcsolatba lépni a lányával, hogy híressé vált volna a Dr. Phil műsorban való szereplése után. „Minden állítás, amit a dalban hallani, hazugság. Vannak irataim, amelyek bizonyítják, hogy segíteni akartam rajta” – fogalmazott.

Peskowitz szerint Bhad Bhabie édesanyja éveken át negatív képet festett róla a lánynak, ezzel elidegenítve őt. „Egy nárcisztikus szülő sok rosszat mond a másikról, és ezzel elfordítja a gyereket” – mondta.

Az apa állítja, nem a pénz érdekli, sőt szerinte lánya körül mindenki más éppen anyagi okokból próbálja befolyásolni őt. „Nem akarom a lányom pénzét. Mindenki más manipulálja őt a pénzéért, és ő ezt tudja is” – mondta Ira, aki bár rágalmazásnak tartja a dal szövegét, kijelentette, nem akar jogi útra terelni egy apa-lánya vitát.

A TMZ-nek adott interjú végén Peskowitz közvetlenül is szólt Bhad Bhabie-hoz (Danielle Bregolihoz):

Tudom, hogy megbántottalak a múltban, de ott voltam neked. Ha viszont továbbra is így mocskolsz és támadsz, nem tudok melletted maradni. Nem akarom tétlenül nézni, ahogy tönkremész.

