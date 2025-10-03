Brutális összegeket keres a botrányos OnlyFans-sztár

A 21 éves rapper, Bhad Bhabie nemrégiben egy interjúban árulta el, hogy az OnlyFans-ről származó nettó bevétele már meghaladja a 27 milliárd forintot. Elmondása szerint indulásakor hat óra alatt több mint 360 millió forintot keresett, a nap végére pedig közel 1,5 milliárdnál járt - számol be a Daily Mail.

Bhad Bhabie luxusvillát vásárolt a platform bevételeiből

Fotó: JASON KOERNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nemrégiben egy 2 milliárd forintos villát vásárolt Los Angelesben, amivel tovább bizonyította, hogy az OnlyFans nem csupán aprópénzt hoz a legnagyobb sztároknak.

A rivális sztárok sem maradnak le

Corinna Kopf például három év alatt körülbelül 24 milliárd forintot keresett, míg a 20 éves Sophie Rain azt állítja, hogy eddig 18 milliárd forintnyi nettó profitot hozott neki a platform. Bár sokan kételkednek Rain szavaiban, ő biztos abban, hogy bankszámlája igazolja a sikert.

Bhad Bhabie és az OnlyFans milliárdos titkai

Érdekesség, hogy sem Bhad Bhabie, sem Sophie Rain nem készít hardcore tartalmat. Ők főként szexi szelfijeikkel és drága privát üzeneteikkel csábítják a követőket, miközben a legtöbb alkotó messze nem jut ekkora bevételekhez.

A szende szőke Annie, aki 583 pasival volt egyetlen nap alatt. Részletek az Origo oldalán.