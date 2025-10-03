Hírlevél

Rendkívüli

Óriási bajban az ukránok, Moszkva pusztító ajándékot küldött

Bhad Bhabie

Brutális összegeket keres a botrányos OnlyFans-sztár

A rapper újabb elképesztő titkot osztott meg vagyonáról. Az OnlyFans-modell szerint már több mint 27 milliárd forintot keresett a platformon, és ezzel a legjobban fizetett hírességek közé került. Bhad Bhabie bevallása újra vitát indított arról, kik keresnek valóban milliárdokat az oldalon.
Bhad BhabieOnlyFansvilla

A 21 éves rapper, Bhad Bhabie nemrégiben egy interjúban árulta el, hogy az OnlyFans-ről származó nettó bevétele már meghaladja a 27 milliárd forintot. Elmondása szerint indulásakor hat óra alatt több mint 360 millió forintot keresett, a nap végére pedig közel 1,5 milliárdnál járt - számol be a Daily Mail.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 26: Bhad Bhabie performs onstage during TBT Magazine Social Media Edition Powered By Berman Law at Sway Nightclub on August 26, 2022 in Fort Lauderdale, Florida. Jason Koerner/Getty Images for TBT Magazine Powered By Berman Law Group/AFP (Photo by Jason Koerner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bhad Bhabie luxusvillát vásárolt a platform bevételeiből
Fotó: JASON KOERNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nemrégiben egy 2 milliárd forintos villát vásárolt Los Angelesben, amivel tovább bizonyította, hogy az OnlyFans nem csupán aprópénzt hoz a legnagyobb sztároknak.

A rivális sztárok sem maradnak le

Corinna Kopf például három év alatt körülbelül 24 milliárd forintot keresett, míg a 20 éves Sophie Rain azt állítja, hogy eddig 18 milliárd forintnyi nettó profitot hozott neki a platform. Bár sokan kételkednek Rain szavaiban, ő biztos abban, hogy bankszámlája igazolja a sikert.

Bhad Bhabie és az OnlyFans milliárdos titkai

Érdekesség, hogy sem Bhad Bhabie, sem Sophie Rain nem készít hardcore tartalmat. Ők főként szexi szelfijeikkel és drága privát üzeneteikkel csábítják a követőket, miközben a legtöbb alkotó messze nem jut ekkora bevételekhez.

