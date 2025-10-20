Finnországban bűncselekményt követsz el, ha idézel a Bibliából?

Hat éve, 2019 júniusa óta tart Päivi Räsänen bírósági kálváriája. Az ötgyermekes édesanya ellen büntetőeljárást indítottak hazájában, Finnországban, mert nyilvános helyen idézett a Bibliából. Ugyanis feltette a kérdést, hogy egyháza miért támogatja hivatalosan a Helsinki Pride felvonulást, és a Twitteren közzétett bejegyzésében idézett Pál apostol Rómaiakhoz írt leveléből.

Päivi Räsänen Biblia-idézése miatt áll bíróság előtt Finnországban - Fotó: ANTTI AIMO-KOIVISTO / Lehtikuva

Biblia-idézése miatt órákon át vallatták a politikust

Rövid bejegyzés elég volt ahhoz, hogy büntetőeljárás induljon ellene. A CitizenGo konzervatív szervezet állásfoglalása szerint az eljárás jól körülírható példája lett a vallási üldözésnek. Mint állásfoglalásukban közzétették, több mint 13 órányi rendőrségi kihallgatás alatt nemcsak a posztról, de a hitének részleteiről is kérdezték az asszonyt. Az ügyészség visszamenőleg is kíváncsi volt közéleti tevékenységére, elővette egy 2019-es rádióinterjút, mintha a keresztény tanítás tiltott anyag lenne. 2021 áprilisában a legfőbb ügyész vádat emelt ellene „kisebbség elleni izgatás” vádjával – egy olyan törvénycikkely alapján, amely a háborús és emberiség elleni bűncselekmények között szerepel.

2022 márciusában a Helsinki Kerületi Bíróság felmentette Päivit és Pohjola püspököt, kimondva: a Biblia idézése nem bűncselekmény, és a bíróságoknak nem feladatuk a teológiai értelmezés. 2023 novemberében a Fellebbviteli Bíróság egyhangúlag helybenhagyta ezt a döntést.

#kirkko on ilmoittanut olevansa #seta n #Pride2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, #raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi? pic.twitter.com/cnjAQCrOc2 — Päivi Räsänen (@PaiviRasanen) June 17, 2019



De az ügyészség azonban nem adja fel, október 30-án Päivi harmadszor is bíróság elé áll – ezúttal Finnország Legfelsőbb Bírósága előtt. A kérdés az, hogy egy állampolgár kimondhatja-e nyilvánosan a keresztény tanítás alapigazságait anélkül, hogy büntetőeljárástól kellene tartania. Egy Päivi ellen hozott ítélet dermesztő üzenetet küldene szószékekre, iskolákba, szerkesztőségekbe és családi asztalokhoz: a Szentírás válhatna „gyűlöletbeszéddé”. Egy felmentő ítélet viszont fordulópont lehetne a szólás- és vallásszabadság védelmében.