Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

vízibivaly

Hihetetlen, de igaz! Bivalyszépségversenyt rendeztek

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vízibivaly-fesztivál Thaiföld egyik legfontosabb hagyománya, amely a betakarítási időszak kezdetét jelzi. A bivaly nemcsak állat, hanem szimbólum: a termékenység, az erő és a kitartás megtestesítője. Amikor a szépségversenyt rendeztek Csonburiban, a résztvevők nemcsak díszített jószágokat, hanem élő emlékeket vonultattak fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vízibivalyhagyományThaiföld

Idén is megrendezték a betakarítási időszak kezdetét ünneplő vízibivaly-fesztivált a Bangkoktól mintegy 80 kilométerre található Csonburi városában, Thaiföldön. Az október 6-i rendezvény a mezőgazdaságban egykor nélkülözhetetlen állat előtt tiszteleg, és mára a thai vidéki hagyományok egyik legfontosabb eseményévé vált.

AIdén is megrendezték a vízibivaly-fesztivált Thaiföldön. Thai farmer cools down buffaloes ahead of a competition in the annual water buffalo racing festival in Chonburi province, Thailand, 06 August 2023. The Water Buffalo Racing Festival, held among rice farmers, celebrates the rice growing season and aims to conserve the traditional buffalo role in rice cultivation after the modern machinery is rapidly replacing the buffaloes in Thai agriculture. (Photo by Anusak Laowilas/NurPhoto) (Photo by Anusak Laowilas / NurPhoto via AFP)
Idén is megrendezték a vízibivaly-fesztivált Thaiföldön (A kép a 2023-as fesztivál során készült)
Fotó: ANUSAK LAOWILAS / NurPhoto

Idén is erős mezőny a thaiföldi vízibivaly-fesztiválon

A fesztivál látványos felvonulással indult: virágkoszorús bivalyok kétméteres fakerekű kocsikat húztak, amelyeken népviseletbe öltözött asszonyok és gazdák ültek. A program részeként 100 méteres bivalyfutamot és szépségversenyt is rendeztek, ahol a zsűri a szarvak formáját, a paták állapotát és az állatok testfelépítését értékelte.

A mezőnyben szerepelt az ötéves Tod is. Az állat gazdája az AP hírügynökségnek kifejtette: számára a bivalytartás inkább a hagyományőrzésről szól, mint a megélhetésről.

A gépek mára átvették a helyüket a földeken, de a bivalyok továbbra is részei az életünknek. Az emberek nevelik a bivalyokat, a bivalyok pedig eltartják az embereket - ez kölcsönös kapcsolat

– fogalmazott.

A vízibivalyok száma Thaiföldön a mezőgazdaság gépesítésével visszaesett, de az elmúlt években a tenyésztési programok és a versenyek új lendületet adtak az állattartásnak. A kormány 2017-ben hivatalosan is bevezette a "Thai Bivalymegőrzés Napját", és helyi támogatásokkal ösztönzi a tenyésztést. A bivaly presztízse is egyre nő: 2024-ben egy albínó példány 18 millió batért - több mint 184 millió forintért - kelt el, miután több országos versenyen is győzött.

Vér és pánik a bikaviadalon!

A csonburi fesztivál ma már nemcsak turisztikai látványosság, hanem a vidéki közösségek számára a hagyományok és az identitás ünnepe. A vízibivaly, amely évszázadokon át megkönnyítette a földművelést az országban, mára a kitartást, az alkalmazkodást és a közösségi összetartozást jelképezi.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!