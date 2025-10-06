Hihetetlen, de igaz! Bivalyszépségversenyt rendeztek

Idén is megrendezték a betakarítási időszak kezdetét ünneplő vízibivaly-fesztivált a Bangkoktól mintegy 80 kilométerre található Csonburi városában, Thaiföldön. Az október 6-i rendezvény a mezőgazdaságban egykor nélkülözhetetlen állat előtt tiszteleg, és mára a thai vidéki hagyományok egyik legfontosabb eseményévé vált.

Idén is megrendezték a vízibivaly-fesztivált Thaiföldön (A kép a 2023-as fesztivál során készült)

Fotó: ANUSAK LAOWILAS / NurPhoto

Idén is erős mezőny a thaiföldi vízibivaly-fesztiválon

A fesztivál látványos felvonulással indult: virágkoszorús bivalyok kétméteres fakerekű kocsikat húztak, amelyeken népviseletbe öltözött asszonyok és gazdák ültek. A program részeként 100 méteres bivalyfutamot és szépségversenyt is rendeztek, ahol a zsűri a szarvak formáját, a paták állapotát és az állatok testfelépítését értékelte.

A mezőnyben szerepelt az ötéves Tod is. Az állat gazdája az AP hírügynökségnek kifejtette: számára a bivalytartás inkább a hagyományőrzésről szól, mint a megélhetésről.

A gépek mára átvették a helyüket a földeken, de a bivalyok továbbra is részei az életünknek. Az emberek nevelik a bivalyokat, a bivalyok pedig eltartják az embereket - ez kölcsönös kapcsolat

– fogalmazott.

A vízibivalyok száma Thaiföldön a mezőgazdaság gépesítésével visszaesett, de az elmúlt években a tenyésztési programok és a versenyek új lendületet adtak az állattartásnak. A kormány 2017-ben hivatalosan is bevezette a "Thai Bivalymegőrzés Napját", és helyi támogatásokkal ösztönzi a tenyésztést. A bivaly presztízse is egyre nő: 2024-ben egy albínó példány 18 millió batért - több mint 184 millió forintért - kelt el, miután több országos versenyen is győzött.

A csonburi fesztivál ma már nemcsak turisztikai látványosság, hanem a vidéki közösségek számára a hagyományok és az identitás ünnepe. A vízibivaly, amely évszázadokon át megkönnyítette a földművelést az országban, mára a kitartást, az alkalmazkodást és a közösségi összetartozást jelképezi.