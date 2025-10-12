Brutális betörés – annyian jöttek, hogy esélye sem volt az áldozatnak

A rendőrség által közzétett biztonsági kamera felvétel egy valóságos akciófilmbe illő támadást mutat be: tizenkét férfi rohan be egy házba Skegnessben, baseballütőkkel és baltákkal a kezükben. A hatóságok szerint az incidens hátterében egy kábítószer-tartozás állt. A támadás után a nyomozás gyorsan előrehaladt, és két elkövetőt – a 35 éves Paul Johns-t és a 40 éves Shane Tune-t – már el is ítélték - írja a DailyMail.

Biztonsági kamera felvétel rögzítette, ahogy a banda motorral betör egy házba Lincolnshire-ben. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A biztonsági kamera felvétel döntő bizonyíték lett a bíróságon

A rendőrök szerint a felvétel nélkül nehezebb lett volna azonosítani az elkövetőket, hiszen a banda tagjai maszkot viseltek. Az anyag azonban pontosan rögzítette a támadás időpontját és a használt járműveket. Johns 14 hónapot, míg Tune 10 hónap börtönbüntetést kapott. A hatóság további tíz személy után még nyomoz.

