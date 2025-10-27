A Hell Boxing Kings Bakuban hódít – mielőtt hazatér Magyarországra

A HBK első külföldi gálája november 29-én, Bakuban: világszínvonalú ökölvívók és ismert celebek lépnek szorítóba a Baku Sports Palace közönsége előtt. Magyar részről a szervezet bajnoka és a hazai boksz egyik legnagyobb felfedezettje, Buza Rafael, valamint az olimpikon Andrej Csemez is ringbe lép.

Nemzetközi bokszgála Bakuban - Fotó: Hell Boxing Kings

Magyar sztori: Buza Rafael és Andrej Csemez

Buza Rafael, a HBK egyik legfiatalabb, mégis kiemelkedően tehetséges versenyzője képviseli Magyarországot. 2018-ban robbant be a köztudatba (serdülő, junior és ifjúsági magyar bajnoki címek), 2022-ben pedig egy éven belül nyerte meg az ifjúsági és a felnőtt magyar bajnokságot. A 21 éves, feltörekvő európai sztár a HBK-ban három egyértelmű győzelemmel uralta a váltósúlyt, 100 000 dollárt és egy rangos bajnoki övet nyerve, most először lép ismét ringbe azóta.

A másik hazai érdekeltségű mérkőzésen a szlovákiai magyar „Muhammad Ali”, Andrej Csemez lép ringbe: ifjúsági EB-bronzes, háromszoros Felnőtt EB-bronzes, Uniós Európa-bajnok és tokiói olimpikon. Budapesti idei debütálása nagy meglepetést okozott a rajongóknak. Súlyos autóbalesete után azt jósolták, talán soha többé nem jár, mára visszatért, élvezi minden másodpercét a ringben, és Bakuban sem lesz ez másképp.

A HBK új igazolása: Loren Alfonso Dominguez hazai közönség előtt

A HBK első, Magyarországon túli rendezvényének fő attrakciója az olimpiai bronz- és ezüstérmes, világbajnok Loren Alfonso Dominguez, aki kétségkívül a szervezet egyik legnagyobb szerzeménye. Érkezésével egy, a világelithez tartozó bokszoló érkezett a projektbe. A két súlycsoportban is maradandót alkotó klasszis Azerbajdzsán képviseletében, hazai szurkolói előtt méreti meg magát a veszélyes szerb Goran Sučević ellen.

Sztárok és elit sportolók a bakui gálán

Mahammad Abdullayev, az azeri nemzeti válogatott kapitánya és olimpikon, kétszeres világbajnoki bronzérmes a grúz Tamaz Izoria ellen bokszol.

A szakértők szerint a szervezet egyik legjobb harcosa, Tayfur Aliyev először lép szorítóba hazai közönség előtt a HBK zászlaja alatt, hibátlan 4-0-s profi mérlegét a román kihívó, Viorel Simion ellen őrizné meg. Aliyev üstökösként robbant be a HELL Boxing Kings 2024-es kiírásába, ahol megszerezte a könnyűsúly bajnoki övét is.