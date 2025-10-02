Hírlevél

Bombariadó

Bombariadók miatt ürítettek ki több iskolát

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Csütörtök reggel több vajdasági és szerbiai iskolában is bombariadó miatt szakadt meg a tanítás. Az érintett intézményekben a diákokat és a pedagógusokat azonnal evakuálták, a rendőrség átvizsgálja az épületeket.
Csütörtök reggel több vajdasági településen, köztük Zentán, Adán, Magyarkanizsán és Újvidéken is bombariadó miatt kellett megszakítani a tanítást – írja a Magyar Szó. 

Az összes érintett iskolát kiürítették a bombariadó miatt

Nem hivatalos források szerint Zenta több általános és középiskolájában, a Zentai Gimnáziumban, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban, a Thurzó Lajos Általános Iskolában és a tornyosi Tömörkény István Általános Iskolában e-mailes bombafenyegetés érkezett. Az igazgatók azonnal értesítették a rendőrséget, és a protokoll szerint kiürítették az épületeket.  

Adán a Cseh Károly Általános Iskola és a Műszaki Iskola épületeit szintén kiürítették. 

Magyarkanizsán a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában is bombariadó miatt kellett kiüríteni az épületet, ugyanakkor a középiskolákba nem érkezett hasonló bejelentés. 

Újvidéken több általános iskolába is e-mailben érkezett fenyegetés, többek között a Žarko Zrenjanin, Sonja Marinković, Kosta Trifković, Miloš Crnjanski, Nikola Tesla és Josip Slavenski iskolákba. 

A bombariadó nemcsak a vajdasági nagyobb városokat érintette: Szabadkán a Széchenyi István Általános Iskola, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, a Svetozar Marković Gimnázium és az Ivan Sarić Műszaki Iskola is fenyegetést kapott. Továbbá Belgrád, Jagodina, Niš, Bácskertes, Telecska, Óbecse, Szenttamás, Verbász, Bajsa és Pancsova iskoláiban is bejelentettek bombariadót. 

A szerémségi településeken, így Zomborban is, több iskola – például a Dositej Obradović, Avram Mrazović, Ivo Lola Ribar és a Nikola Vukićević – kiürítésére került sor. Novi Pazar két legnagyobb iskoláját szintén e-mailes bombafenyegetés érte, és a tanítás addig szünetel, amíg a rendőrség át nem vizsgálja az épületeket. 

Az év elején 286 iskolában volt bombariadó Magyarországon. Az összes épületet evakuálták, a rendőrség átvizsgálta az intézményeket, bombát nem találtak.

 

