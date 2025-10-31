Hírlevél

Felháborító!

Bombariadó miatt leállt a vasúti forgalom

Bombariadó miatt leállt a vasúti forgalom

Bombariadó

Bombariadó miatt leállt a vasúti forgalom

Telefonos bejelentés miatt leállt a teljes vasúti forgalom Szerbiában. A hatóságok bombariadót jelentettek, miután egy ismeretlen azt állította, hogy robbanószerkezetet helyezett el a vonatokon.
Bombariadó miatt leállt a vasúti közlekedés Szerbiában – közölte a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz pénteken

Bombariadó miatt leállt a vasúti forgalom Szerbiában
Bombariadó miatt leállt a vasúti forgalom Szerbiában
Fotó: Unsplash

A közlemény szerint névtelen bejelentés érkezett telefonon arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az összes vonaton és sínen, ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a közlekedést az összes vasútvonalon.  

A Srbijavoz mindent megtesz azért, hogy a belügyminisztériummal együttműködve megoldja a helyzetet - olvasható a közleményben. Március 14-én is bombariadó miatt állt le a távolsági vasúti közlekedés az országban. 

Iskolákat ürítettek ki a bombariadó miatt

Ahogy az Origo már megírta, a hónap elején több vajdasági és szerbiai iskolában is bombariadó miatt szakadt meg a tanítás. Az oktatási intézményeket a rendőrség átvizsgálta, robbanószerkezetet nem találtak.

Az év elején 286 iskolában volt bombariadó Magyarországon. Az összes épületet evakuálták, a rendőrség átvizsgálta az intézményeket, bombát nem találtak.

 

