Bomba robbant egy finn bevásárlóközpontban, elszabadult a pokol

2002. október 11-én este Finnország történetének egyik legsúlyosabb és legmegrázóbb bombatámadása rázta meg az országot. Helsinkitől északra, Vantaa városában a Myyrmanni bevásárlóközpontban történt robbanás hét ember életét oltotta ki, köztük gyerekekét is, és több mint 160 ember sérült meg.

Őrök vizsgálják azt a helyszínt, ahol a tető egy része beomlott a Myyrmanni bevásárlóközpontban Vantaa városában egy robbanás miatt, Helsinki közelében, Finnországban, 2002. október 11-én. A bombatámadás hét ember életét követelte és több mint 150 embert megsebesített Fotó: KIMMO MANTYLA / LEHTIKUVA

Az őszi estén a Myyrmanni bevásárlóközpont zsúfolásig telt vásárlókkal és családokkal. Sok gyermek is jelen volt, mivel a főtéren éppen egy bohócelőadás zajlott. 19:36-kor azonban egy hatalmas robbanás rázta meg az épületet. A detonáció a központi téren történt, ahol egy hátizsákba rejtett robbanószerkezet robbant fel – közvetlenül a tömeg kellős közepén.

Hatalmas volt a bombatámadás ereje

A robbanás mintegy 400 négyzetméteres területet semmisített meg, az üvegszerkezetek szétrobbantak, a padlóban mély kráter keletkezett, és a légnyomás több száz méterre is pusztított. A helyszínen pánik tört ki, sokan nem tudták, mi történt – sokan tűzre vagy gázrobbanásra gyanakodtak.

A robbanásban hét ember vesztette életét, köztük maga az elkövető is.

Az áldozatok között két tinédzser és egy hétéves kisgyermek is volt. Összesen több mint 160-an sérültek meg, közülük 66-an súlyosan. Sokan a robbanásban kialakult légnyomás miatt szenvedtek súlyos belső sérüléseket, halláskárosodást vagy égési sérüléseket.

Rendőrök a robbanás helyszínén - Fotó: MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA

A helyi kórházak gyors reagálása és az egészségügyi személyzet összehangolt munkája rengeteg életet mentett meg. A betegeket több intézmény között osztották szét, hogy elkerüljék a túlterhelést. A finn sürgősségi rendszer szervezettségét később a nemzetközi szakma is elismerte.

A nyomozás során kiderült, hogy a robbanást egy fiatal egyetemista, Petri Erkki Tapio Gerdt idézte elő.

A 19 éves fiú a vantaa-i műszaki főiskola hallgatója volt. Szabadidejében házi készítésű robbanószerekkel kísérletezett, és aktívan írogatott egy internetes fórumra, ahol vegyi anyagok előállításáról és robbanóanyagokról érdeklődött.

A szakértők szerint a fiatal egy robbanószerkezetet vitt magával a bevásárlóközpontba, amely feltehetően a vártnál korábban lépett működésbe. Nincs bizonyíték arra, hogy terrorista motiváció vezette volna – minden jel arra utalt, hogy a bombatámadás nem politikai, hanem egy tragikus, véletlen következménye volt egy elszabadult kísérletnek.