Myyrmanni

Bomba robbant egy finn bevásárlóközpontban, elszabadult a pokol

Péntek esti bevásárlásnak indult, de az ártatlan családi program pillanatok alatt rémálommá vált Finnországban. A Myyrmanni bevásárlóközpontban történt bombatámadás az ország történetének egyik legsúlyosabb tragédiája lett, amely hét ember életét követelte, és több mint 150 embert megsebesített.
2002. október 11-én este Finnország történetének egyik legsúlyosabb és legmegrázóbb bombatámadása rázta meg az országot. Helsinkitől északra, Vantaa városában a Myyrmanni bevásárlóközpontban történt robbanás hét ember életét oltotta ki, köztük gyerekekét is, és több mint 160 ember sérült meg.  

Őrök vizsgálják azt a helyszínt, ahol a tető egy része beomlott a Myyrmanni bevásárlóközpontban Vantaa városában egy robbanás miatt, Helsinki közelében, Finnországban, 2002. október 11-én. A bombatámadás hét ember életét követelte és több mint 150 embert megsebesített.
Őrök vizsgálják azt a helyszínt, ahol a tető egy része beomlott a Myyrmanni bevásárlóközpontban Vantaa városában egy robbanás miatt, Helsinki közelében, Finnországban, 2002. október 11-én. A bombatámadás hét ember életét követelte és több mint 150 embert megsebesített  Fotó: KIMMO MANTYLA / LEHTIKUVA

Az őszi estén a Myyrmanni bevásárlóközpont zsúfolásig telt vásárlókkal és családokkal. Sok gyermek is jelen volt, mivel a főtéren éppen egy bohócelőadás zajlott. 19:36-kor azonban egy hatalmas robbanás rázta meg az épületet. A detonáció a központi téren történt, ahol egy hátizsákba rejtett robbanószerkezet robbant fel – közvetlenül a tömeg kellős közepén. 

Hatalmas volt a bombatámadás ereje 

A robbanás mintegy 400 négyzetméteres területet semmisített meg, az üvegszerkezetek szétrobbantak, a padlóban mély kráter keletkezett, és a légnyomás több száz méterre is pusztított. A helyszínen pánik tört ki, sokan nem tudták, mi történt – sokan tűzre vagy gázrobbanásra gyanakodtak. 

A robbanásban hét ember vesztette életét, köztük maga az elkövető is.

Az áldozatok között két tinédzser és egy hétéves kisgyermek is volt. Összesen több mint 160-an sérültek meg, közülük 66-an súlyosan. Sokan a robbanásban kialakult légnyomás miatt szenvedtek súlyos belső sérüléseket, halláskárosodást vagy égési sérüléseket. 

Police officers isolate the explosion site at a shopping mall in Vantaa, Finland, 11 October 2002. Five people were killed and thirty injured in the explosion. Authorities suspected gas bottles used by shops at the mall as the reason for the explosion. AFP PHOTO/EPA/LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN (Photo by MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA / AFP)
Rendőrök a robbanás helyszínén - Fotó: MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA

A helyi kórházak gyors reagálása és az egészségügyi személyzet összehangolt munkája rengeteg életet mentett meg. A betegeket több intézmény között osztották szét, hogy elkerüljék a túlterhelést. A finn sürgősségi rendszer szervezettségét később a nemzetközi szakma is elismerte. 

A nyomozás során kiderült, hogy a robbanást egy fiatal egyetemista, Petri Erkki Tapio Gerdt idézte elő. 

A 19 éves fiú a vantaa-i műszaki főiskola hallgatója volt. Szabadidejében házi készítésű robbanószerekkel kísérletezett, és aktívan írogatott egy internetes fórumra, ahol vegyi anyagok előállításáról és robbanóanyagokról érdeklődött. 

A szakértők szerint a fiatal egy robbanószerkezetet vitt magával a bevásárlóközpontba, amely feltehetően a vártnál korábban lépett működésbe. Nincs bizonyíték arra, hogy terrorista motiváció vezette volna – minden jel arra utalt, hogy a bombatámadás nem politikai, hanem egy tragikus, véletlen következménye volt egy elszabadult kísérletnek. 

 

