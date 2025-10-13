Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vége a háborúnak!

Bonnie Blue

Senki sem számított arra, ami Bonnie Blue-val történt a tengerben

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy váratlan kaland tette emlékezetessé a Bonnie nyaralását: merülés közben véletlenül lefejelt egy cápát. Bonnie Blue a Maldív-szigeteken élte át az ijesztő, mégis különleges pillanatot, és elárulta, hogy a víz számára nem félelmet, hanem megnyugvást jelent – még akkor is, ha egy cápa úszik vele szembe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bonnie BluecápaMaldív-szigetek

Bonnie Blue merülés közben ütközött egy ápolócápával a Maldív-szigetek kristálytiszta vizében. A videón látható, ahogy néhány méterrel a víz alatt úszik, majd amikor a felszín felé fordul, fejjel nekicsapódik a három-négy láb hosszú cápának. Az esetet követően a meglepett Bonnie a felszínre úszott, míg a cápa elúszott a mélybe - számol be a Daily Star.

Bonnie Blue, a pornósztár OnlyFans-modell, akit megütöttek – itt a tragédia
Bonnie Blue a Maldív-szigeteken merült
Fotó: Képkivágás / BonnieBlue/Instagaram


Az ápolócápák ritkán mutatnak agressziót az emberekkel szemben, de ha fenyegetve érzik magukat, akár komoly sérüléseket is okozhatnak. Bonnie azonban szerencsésen megúszta a kalandot.

Bonnie Blue: „A vízben lenni számomra gyönyörű”

A felnőtt tartalomkészítő elárulta, hogy a víz az egyik legnagyobb szenvedélye, és nem az a típus, aki a parton pózolna. Azt is hozzátette, hogy számára a merülés és a tengeri élővilág megfigyelése igazi kikapcsolódás.

Nem kértek az egyetemisták Bonnie Blue szexfurgonjából. Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!