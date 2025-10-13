Senki sem számított arra, ami Bonnie Blue-val történt a tengerben

Bonnie Blue merülés közben ütközött egy ápolócápával a Maldív-szigetek kristálytiszta vizében. A videón látható, ahogy néhány méterrel a víz alatt úszik, majd amikor a felszín felé fordul, fejjel nekicsapódik a három-négy láb hosszú cápának. Az esetet követően a meglepett Bonnie a felszínre úszott, míg a cápa elúszott a mélybe - számol be a Daily Star.

Bonnie Blue a Maldív-szigeteken merült

Az ápolócápák ritkán mutatnak agressziót az emberekkel szemben, de ha fenyegetve érzik magukat, akár komoly sérüléseket is okozhatnak. Bonnie azonban szerencsésen megúszta a kalandot.

Bonnie Blue: „A vízben lenni számomra gyönyörű”

A felnőtt tartalomkészítő elárulta, hogy a víz az egyik legnagyobb szenvedélye, és nem az a típus, aki a parton pózolna. Azt is hozzátette, hogy számára a merülés és a tengeri élővilág megfigyelése igazi kikapcsolódás.