Nyolc áldozat, amit a boomer szülők hoztak, de nem beszélnek róla

A lexiq.hu azt írja: a boomer angol eredetű szleng kifejezés a világháború után, 1941‑1965 között született generációra. Nevét a háború után megugrott születésszám (baby boom) után kapta. Egy ausztrál blogger nyolc pontban szedte össze, hogyan élt, gondolkodott ez a generáció, milyen áldozatokat hozott, és annak milyen árát fizeti most meg.

8 áldozat, amit a boomerek hoztak meg

Fotó: Laure Boyer / Hans Lucas via AFP /

Boomer-hozta áldozatok és annak ára

1. Fájdalmak közepette dolgoztak – szó szerint

A boomerek egy olyan generációból származnak, amely a pihenést gyengeségnek tekintette. Hátfájás? Vegyen be egy kis aszpirint. Láza van? Menjen el dolgozni úgyis. Mentális egészségügyi problémái vannak? Csak erőltesse meg magát. Karrierjüket és családjukat arra az elképzelésre építették, hogy a rugalmasság a kellemetlenségek figyelmen kívül hagyását jelenti. Az eredmény? Egy életnyi kezeletlen feszültség, soha be nem gyógyuló sérülések és keménységnek álcázott kiégés.

A szakértők megjegyzik, hogy a krónikus stressz és a fizikai túlterhelés fokozza a gyulladást, felgyorsítja az öregedést és gyengíti az immunrendszert.

2. Mindenki mást helyeznek előtérbe

Sok boomer szülő feláldozta saját szükségleteit a gyerekei, a partnere vagy a munkája érdekében. Igent mondtak, amikor kimerültek voltak, önkénteskedtek, amikor túlterheltek voltak, és bűntudatot éreztek, amikor már nem tudtak többet tenni. Nem meglepő, hogy manapság oly sokan küzdenek stresszel összefüggő egészségügyi problémákkal.

Kutatások szerint a krónikus gondoskodási szokások és az önmaguk elhanyagolása közvetlenül összefügg a fáradtsággal, a szorongással és a szívproblémákkal.

A generációjuk a szeretetet a szolgálattal azonosította.

3. Elfojtották az érzelmeiket

A „Nyugi, és menj tovább” nem csak egy frázis volt – ez egy filozófia. A legtöbb boomer generáció tagjait úgy nevelték, hogy az érzelmek magánügyek, nem pedig olyan dolgok, amikkel másokat kell terhelni.

Nem voltak ugyanolyan nyitottak a mentális egészségükkel kapcsolatban, mint a mai fiatalabb generációk.

De amit magukban tartottak, az nem tűnt el. Az elfojtott érzelmek gyakran izomfeszültség, emésztési problémák, álmatlanság vagy fáradtság formájában jelentkeznek.