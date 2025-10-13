Saját présgépe nyomta agyon az ismert borászt

A 44 éves férfi ismert embernek számított a kisvárosban. Amellett, hogy sikeres borász volt, önkormányzati képviselőként is tevékenykedett. A borász balesete a családi pincészetben következett be, ahol saját szőlőprésgépe nyomta agyon. Forner éppen a napi munka utáni takarítást végezte édesapjával, Lino Fornerrel. A borász meg volt győződve arról, hogy a gép ki van kapcsolva azonban egy rövid áramszünet miatt a prés leállt, majd az áram visszatérésekor váratlanul újraindult, és a férfit a nyakánál fogva beszorította – közölte a The Sun.

A mentő gyorsan a helyszínre ért a borász balesete után, de már nem tudták megmenteni a férfi életét

Fotó: Unsplash

A borász balesete a polgármestert is megrázta

A mentőszolgálat gyorsan a helyszínre ért, de már nem tudták megmenteni a borász életét. Az esetet az olasz rendőrség és a Trevisói Ügyészség vizsgálja, gondatlan emberölés gyanújával. A X-en a borász édesapjával látható.

Treviso, muore schiacciato dalla pressa dell'uva mentre lavora nell'azienda di famiglia: Matteo Forner aveva 44 anni https://t.co/zJsPk2UgYk — Fabio Torino (@Paolo_Versa1) October 11, 2025

Matteo Fornert a szakmában nagyra becsülték a régi, őshonos szőlőfajták – például a Recantina és a Rabbiosa – megőrzéséért végzett munkájáért. A település polgármestere, Paolo Mares közeli barátként emlékezett meg róla.

Amikor meghallottam a hírt, összetört a világom. Matteo nemcsak kiváló borász, hanem igazi barát volt. Kedves, segítőkész és elképesztően szorgalmas – mondta a polgármester.

A borász szüleit, Lino és Gabriella Fornert, egy 15 éves fiút, testvérét és nővérét hagyta hátra. Mindössze tíz nappal 45. születésnapja előtt hunyt el. A temetésre a következő napokban kerül sor.

A napokban arról számolt be az Origo, hogy komoly kihívással néznek szembe a magyar borászok.