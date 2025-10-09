Borzalmas balesetben halt meg a Hawaii Five-O sztárja, a család perel

A Hawaii Five-O című sorozat Kamekona karakterét megformáló Taylor Tuli Wily 56 éves korában hunyt el tavaly júniusban. A színész egy borzalmas balesetben sérült meg, miközben kerekesszékével próbált beszállni egy járműbe – írja a DailyStar.

Borzalmas baleset után elhunyt a Hawaii Five-O sztárja, a család jogi lépést tett. Fotó: Darryl Oumi/Getty Images /

Wily egy járműbe próbált beszállni kerekesszékével, azonban a rámpa, amire ráhajtott, meghibásodott, és a sztár a betonra zuhant. Az esés következtében fejsérülést szenvedett.

Wily a baleset után 8 hónappal hunyt el, de a család úgy véli, hogy az esés következtében elszenvedett fejsérülés okozta a halálát, és pert indított.

A család szerint a borzalmas baleset okozta Wily halálát

A család azzal vádolja a Nevada állambeli GMTCare szállítócéget, hogy nem biztosították megfelelően a rámpát, és a gondtalanság okozta a színész fejsérülését, aminek a szövődményeibe később belehalt.

A keresetben több mint 50 ezer dolláros kártérítést (21 millió forint) követelnek, a család továbbá tárgyalást is kér, mert szerintük a megfelelő kezeléssel megmenthették volna Wily életét.

Taylor Wily színészi karrierje előtt szumóbirkózó volt, első 14 hivatalos mérkőzésén veretlen maradt, és két egymást követő tornabajnokságot nyert.