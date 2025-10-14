Hírlevél

Ausztrália

Vadászkéssel sétált egy férfi a parkban, pánik tört ki a helyiek között

41 perce
Olvasási idő: 2 perc
Szokatlan módon keltett pánikot egy férfi egy ausztrál városban. A brisbane-i botanikus kertben a különleges vészhelyzeti egység tisztjei állították helyre a rendet.
Ausztráliabotanikus kertrendőrség

Különös incidens miatt riasztották az ausztráliai Brisbane rendőrségét kedd délután. A botrányt egy meztelen felsőtesttel, vadászkéssel a kezében sétáló férfi okozta a városi botanikus kertben – számolt be a Daily Mail.

botanikus kert
Lezárták a botanikus kertet – illusztráció: STR / NurPhoto

Többórás rendőri akció és lezárás a botanikus kertben

A különleges vészhelyzeti egység (Armed Special Emergency Response Team) tisztjeit kedd délután hívták a parkba, miután észrevették a kést a férfi kezében. A hatóságok kivezették a látogatókat a botanikus kertből és lezárták a bejáratokat, majd tárgyalni kezdtek a férfival. 

Végül háromórás feszül patthelyzet után sikerült letartóztatniuk, majd kórházba szállították vizsgálatra.

Az incidens békésen zárult, a parkot újranyitották a látogatók számára.

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, korábban egy másik ausztrál városban is szükség volt rendőrségi beavatkozásra egy késeléses támadás miatt.

 

 

