Ilyen cukit még biztosan nem látott – mutatjuk a világ legaranyosabb kabalaállatát

A Bowling Green Állami Egyetemen amerikai-futballcsapatának van talán a legaranyosabb kabalaállata a ligában.

Ő Pudge, a Bowling Green Falcons amerikai-futballcsapatának kabalaállata

Fotó: Facebook / CFB Home

Pudge, a hároméves perzsamacska, mostanra minden hazai mérkőzés rendszeres szereplője lett. Jelenléte már önmagában elég ahhoz, hogy a szurkolók izgalomba jöjjenek.

A csapat játékosai szerint Pudge valóságos jelenséggé nőtte ki magát.

„Több ezer ember jön el csak azért, hogy láthassa ezt a macskát” – mondta a Bowling Green Falcons egyik játékos a CBS News-nak. És valóban, az otthoni mérkőzések látogatottsága az iskola adatai szerint idén majdnem 60%-kal nőtt – ez a legnagyobb növekedés bármely NCAA I. osztályú futballcsapatnál az Egyesült Államokban.

A Bowling Green játékosáé a kabalaállat

A cica tulajdonosa George Carlson, aki nem mellesleg a csapat long snapper-e, vagyis az a játékos, aki a labdát hosszú távolságból passzolja speciális játékhelyzetekben.

„Az emberek imádják őt – és meg is értem, én is teljesen odavagyok érte” – mondta Carlson.

A szezon elején Carlson csak viccből hozta be először Pudget az öltözőbe, amikor a csapat hangulata épp mélyponton volt, sok volt a sérülés, és mindenki levertnek tűnt. Úgy érezte, valamire szükségük van… és az valószínűleg egy macska. És nem véletlenül hitt abban, hogy Pudge képes javítani a hangulaton – hiszen ezt már korábban is megtette Carlson életében.

„Őszintén hiszem, hogy csodát tett velem is” – mondta Pudge gazdája.

