Brigitte Bardot kórházba került

A 91 éves legendás színésznő műtéten esett át. Brigitte Bardot a hírek szerint három héttel ezelőtt került a dél-franciaországi Toulonban található kórházba. Az ikonikus sztár pontos állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket – írja a Sun.

Brigitte Bardot-t jelenleg is kórházban kezelik – Fotó: Orban Thierry / (C) HU, RO, BG, SCG, UA, RU, SK/ Northfoto

Bardot éppen otthonában, Saint-Tropez-ban tartózkodott, amikor hirtelen rosszul lett, és kórházba kellett szállítani. A beszámolók szerint megkezdte az operáció utáni rehabilitációját, ám jelenleg is kórházban van, ahol az orvosok folyamatosan figyelemmel kísérik állapotát.

Brigitte Bardot korán abbahagyta a filmezést

A francia színésznő 1952-ben debütált A Manina című alkotásban. Ez a szerep hozta meg számára a világhírnevet, és ő lett a korszak egyik legismertebb sztárja. Bardot mutatta be elsőként a női szexualitást a maga természetes, erotikus módján. A tiszta szexepilt ábrázolta egy meglehetősen prűd korszakban. 1973-ban hagyta abba a filmes pályafutását, hogy teljes egészében az állatvédő alapítványának szentelhesse magát.

Pályafutása során provokatív stílusáról és figyelemfelkeltő megjelenéséről is ismert volt. 1953-ban a cannes-i filmfesztiválon például egy merész bikini alsóban jelent meg. A 40. születésnapját pedig egy meztelen fotósorozattal ünnepelte a Playboy magazinban.

Négyszer ment férjhez. 1952 és 1957 között Roger Vadim színész volt a férje, majd 1959 és 1962 között Jacques Charrier-rel élt házasságban. 1967-ben ment hozzá Gunter Sachs-hoz, de két év múlva elváltak. 1992-ben pedig Bernard d’Ormale-lal házasodott össze.

Bardot-nál 1984-ben mellrákot diagnosztizáltak. Elutasította a kemoterápiás kezelést, és úgy döntött, hogy csak a sugárterápiát választja. 1986-ban azonban így is leküzdötte a kórt.

A színésznő pályafutásáról, életéről a 90. születésnapja alkalmából az Origón is részletesen írtunk.