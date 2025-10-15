Hírlevél

Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Oroszország

A britek megfenyegették Oroszországot: "Ha a NATO veszélyben van, cselekedni fogunk"

Ne legyenek kétségek: ha a NATO veszélyben van, cselekedni fogunk, és az eszkalációt teljes erőnkkel kell fogadnunk” – mondta John Healey a The Standard beszámolója szerint.
OroszországEgyesült KirályságUSANATO

A brit védelmi miniszter megerősítette, hogy az Egyesült Királyság részvétele a NATO Eastern Sentry küldetésében, amely során Typhoon vadászgépek járőröznek Lengyelország felett, az év végéig folytatódik.

britek
Fenyegetőznek a britek.
Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

A britek fenyegetőznek

A légtér állítólagos megsértését „felelőtlennek, veszélyesnek és teljesen elfogadhatatlannak” nevezte.

Healey bejelentette azt is, hogy megnövelik az Ukrajnába szállított drónok gyártását, és az elmúlt hat hónapban több mint 85 ezer drónt juttattak el Kijevbe.

Korábban a miniszter elmondta, hogy az Egyesült Királyság és az USA a NATO-val együtt légiműveletet hajtott végre Oroszország határainál, hogy erős jelet küldjenek a NATO egységéről Moszkva felé.

 

