Britney Spears

Britney Spears újra a célkeresztben – súlyos dolgokat állít róla az exférj

Újabb vihar közeleg Britney Spears felé – a popsztár exférje, Kevin Federline egy készülő könyvében meglepő és sokkoló részleteket tárt a nyilvánosság elé. A Britney Spears elleni vádak most minden eddiginél súlyosabbak, és ismét reflektorfénybe helyezték az énekesnő magánéletét.
Britney SpearsKevin Federlinebotránypopsztárkönyv

Kevin Federline hamarosan megjelenő memoárjában azt állítja, hogy Britney Spears az évek során veszélyesen viselkedett közös gyermekeikkel. A volt táncos olyan történeteket idéz fel, amelyek még a legelkötelezettebb rajongókat is megrázhatják - írja a DailyMail.

HOLLYWOOD, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - JULY 22: Singer Britney Spears wearing a Nookie dress arrives at the World Premiere Of Sony Pictures' 'Once Upon a Time In Hollywood' held at the TCL Chinese Theatre IMAX on July 22, 2019 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Britney Spears botrányos múltja újra előkerült
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A könyvben szereplő részletek szerint Federline idősebb fia, Preston egyszer azt mondta neki, hogy az édesanyja „megütötte”, és több alkalommal is furcsa, zavarba ejtő helyzetekbe hozta. A popsztár szóvivője természetesen minden vádat tagad, és azt állítja, hogy az egész csak újabb kísérlet a hírnév és a pénz megszerzésére.

Britney Spears válasza sem maradt el

Az énekesnő a közösségi oldalán reagált a vádakra, ahol „manipulatív hazugságnak” nevezte volt férje állításait. Azt írta:

Ha valakit valóban szeret, nem aláz meg nyilvánosan.

Britney Spears hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a békére és a gyermekeivel való kapcsolat rendezésére törekedett, és elítéli, hogy Federline épp most, a gyermektartási szerződés lejárta után „hasznot húz a múltból”.

Újabb dráma a családban

A Britney Spears körüli botrányok évek óta nem csitulnak. A popsztár mentális állapota, családi viszályai és exférjével folytatott nyilvános vitái folyamatosan napirenden vannak. Federline könyvének megjelenése előtt pár nappal azonban sokan attól tartanak, hogy ez a történet újabb mélypontot hozhat Britney életében.

 

