Britney Spears újra a célkeresztben – súlyos dolgokat állít róla az exférj

Kevin Federline hamarosan megjelenő memoárjában azt állítja, hogy Britney Spears az évek során veszélyesen viselkedett közös gyermekeikkel. A volt táncos olyan történeteket idéz fel, amelyek még a legelkötelezettebb rajongókat is megrázhatják - írja a DailyMail.

Britney Spears botrányos múltja újra előkerült

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A könyvben szereplő részletek szerint Federline idősebb fia, Preston egyszer azt mondta neki, hogy az édesanyja „megütötte”, és több alkalommal is furcsa, zavarba ejtő helyzetekbe hozta. A popsztár szóvivője természetesen minden vádat tagad, és azt állítja, hogy az egész csak újabb kísérlet a hírnév és a pénz megszerzésére.

Britney Spears válasza sem maradt el

Az énekesnő a közösségi oldalán reagált a vádakra, ahol „manipulatív hazugságnak” nevezte volt férje állításait. Azt írta:

Ha valakit valóban szeret, nem aláz meg nyilvánosan.

Britney Spears hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a békére és a gyermekeivel való kapcsolat rendezésére törekedett, és elítéli, hogy Federline épp most, a gyermektartási szerződés lejárta után „hasznot húz a múltból”.

Újabb dráma a családban

A Britney Spears körüli botrányok évek óta nem csitulnak. A popsztár mentális állapota, családi viszályai és exférjével folytatott nyilvános vitái folyamatosan napirenden vannak. Federline könyvének megjelenése előtt pár nappal azonban sokan attól tartanak, hogy ez a történet újabb mélypontot hozhat Britney életében.