Britney Spears kis híján balesetet okozott – a videó bejárta az internetet!

Britney Spears ismét a figyelem középpontjába került, miután videó készült róla, amint veszélyesen manőverezik autójával egy éjszakai kiruccanás után. A felvételen jól látszik, hogy a „Toxic” énekesnő kacsázva, a sávokat elhagyva, sőt a biciklisávba is behajtva halad haza fekete BMW-jével – írja a PageSix.

Britney Spears zaklatott állapotban ült a volán mögé, miután elhagyta a Red-O éttermet Kaliforniában. Fotó: AFP

Britney Spears lelki összeomlása Kevin Federline könyve után

A Red-O étteremből távozva több szemtanú is próbálta lebeszélni arról, hogy a volán mögé üljön, de Britney Spears ennek ellenére elindult. A videón hallható a gumik csikorgása, ahogy hirtelen U-fordulót vesz, majd a középső elválasztóvonalat is átlépi.

Amikor végül hazaért, a bejárati kapuval is percekig küszködött — források szerint fél órán át próbálta beütni a kódot, de a kapu nem engedelmeskedett.

Az este során Britney Spears állítólag kézen fogva sétált egy ismeretlen férfival, miközben egyre furcsábban viselkedett. A 43 éves énekesnő egy sárga vállpánt nélküli felsőt, fehér sortot és fekete kalapot viselt — a helyszínen tartózkodók szerint „nyugtalanul és zaklatottan” mozgott.

A közeli ismerősök szerint a sztár az utóbbi hetekben lelkileg mélypontra került, miután Kevin Federline „You Thought You Knew” című könyvében több sokkoló állítást tett kapcsolatukról. A férj többek közt azt írja, hogy Britney Spears kokaint használt, miközben még szoptatta gyermekeiket, és agresszívan viselkedett.

Federline azt állítja, könyve „megértésből” született, de Britney Spears és csapata szerint mindez pusztán pénzszerzésről szól. „Ha valakit szeretsz, nem alázod meg a világ előtt” – írta az énekesnő a közösségi oldalán.

