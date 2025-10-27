Hírlevél

Bruce Willis

Micsoda? Bruce Willsnek nem is ez az igazi neve!

A Drágán add az életed hőse, John McClane megformálója több mint négy évtizeden át volt az akcióműfaj koronázatlan királya. Kevesen tudják azonban, hogy Bruce Willis valójában nem is ezen a néven született.
Bruce Willis 1955. március 19-én született a németországi Idar-Obersteinben. Édesanyja, Marlene német volt, édesapja, David amerikai katona, aki a második világháború után Németországban teljesített szolgálatot. A család néhány évvel később az Egyesült Államokba, New Jersey-be költözött. A rajongók most döbbenten értesültek arról, hogy a színész eredeti neve Walter Bruce Willis volt – vagyis a Bruce valójában a középső neve, nem pedig a keresztneve. Szülei ugyanis Walternek nevezték el, ám pályája kezdetén ő maga döntött úgy, hogy a középső nevét használja a nyilvánosság előtt, számolt be a Mirror.

Bruce Willis amerikai színész
Kiderült Bruce Willis amerikai színész születési neve – Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Bruce Willis a biztonsági őrködéstől jutott el Hollywood csúcsáig

Bruce – vagyis Walter Bruce – karrierje messze nem indult fényesen. Mielőtt a filmiparban ismertté vált volna, dolgozott biztonsági őrként és magánnyomozóként is, majd New Yorkba költözött, ahol bárokban vállalt munkát, miközben színészi álmát próbálta megvalósítani.

Az áttörést az 1980-as évek közepén a Moonlighting (Magánszemek) című sorozat hozta meg számára, amelyben David Addison szerepében vált ismertté. 1988-ban pedig elérkezett a nagy pillanat: megkapta John McClane legendás karakterét a Die Hard (Drágán add az életed) című filmben. A mozi hatalmas siker lett, és Bruce Willis azonnal az akcióhősök élvonalába került.

Eltűnt belőle az életöröm

A világsztár 2022 márciusában hivatalosan is bejelentette visszavonulását, miután orvosai affáziát – vagyis beszédzavart – diagnosztizáltak nála. Egy évvel később családja újabb szomorú hírt osztott meg: kiderült, hogy Willis frontotemporális demenciában (FTD) szenved, amely fokozatosan rontja a nyelvi és kognitív képességeket.

Felesége, Emma Heming Willis azóta teljes mértékben gondozza a színészt, miközben Bruce korábbi felesége, Demi Moore, valamint lányaik – Rumer, Scout és Tallulah – is mind aktívan támogatják őt ebben a nehéz időszakban.

Az első pár percben felismer, de már nem igazán szólal meg. Régen falta a könyveket, mostanság viszont már nem olvas. Az a fajta életöröm, ami mindig áradt belőle, eltűnt

– árulta el Glenn Gordon Caron rendező, aki az 1980-as években együtt dolgozott a filmcsillaggal.

Bár az egészsége megromlott, rajongói világszerte hálásak neki mindazért, amit a mozivásznon nyújtott. Bruce Willis – vagy ahogyan anyakönyvezték, Walter Bruce Willis – a filmvilág egyik legnagyobb ikonja marad. Több mint száz filmben szerepelt, köztük olyan klasszikusokban, mint a Ponyvaregény, a Hatodik érzék, az Armageddon vagy a Sin City.

Az Origón nemrég írtunk arról, hogy a színész és felesége egyedi nyelvet alakított ki az egymással folytatott kommunikációhoz.

 

