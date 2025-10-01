Újabb példa a brüsszeli kettős mércére

Hírlevél

A dán Justitia szellemi műhely tanulmánya alapján, „A dán jogállamiság mítosza” címmel jelent meg cikk a 24nyt weboldalán.
Brüsszelkettős mérceEurópai Unió

A jelentés szerint a dán jogállamiság helyzete évek óta romlik, a jogbiztonság csökken, és a jogsértések gyakran észrevétlenek maradnak. Emellett Dánia „Stasi-szintű” megfigyelést és jogtiprást folytat, ahol a politikusok és a kormány önkényesen, gyakran törvénysértő módon visszaélnek a hatalmukkal és csorbítják az alapvető jogokat. 

Utal a „Gyermekjogi törvényre”, amely „sokkolóan kevés a jogbiztonságot nyújt” a gyermekek állami gondozásba vételével szemben. 

Miközben az EU Magyarországot és Lengyelországot rendre kritizálja a jogállamiság megsértése miatt, Dániával szemben hasonló fellépés nem történik, noha a covid-válság idején Mette Frederiksen miniszterelnök a törvényhozás kontrollját megkerülve vezetett be súlyos korlátozásokat. A jelentés szerint mindhárom országban tapasztalhatók illiberális intézkedések, az EU azonban következetlen módon csak a közép-európai tagállamokat bírálja.

 

