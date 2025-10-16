Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten, a magyar fővárosban találkozik. Az amerikai vezető erről saját közösségi oldalán, a TruthSocialon számolt be.
„Putyin elnökkel egy kölcsönösen elfogadott helyszínen, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljuk lezárni ezt a szégyenletes háborút Oroszország és Ukrajna között” – írta Trump.
Az amerikai elnök hozzátette, hogy a mai telefonbeszélgetés végén megállapodtak abban is, hogy mindkét ország magas rangú tanácsadói előzetes egyeztetést tartanak, de neveket nem említett.
A két vezető megbeszélése nemrég zárult le, és mintegy két órán át tartott.
