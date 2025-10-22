Nem volt elég ülőhelyük? Többezer ártatlan széket raboltak el a tolvajok

A spanyol rendőrség közleménye szerint hét embert – hat férfit és egy nőt – tartóztattak le, miután bebizonyosodott: ők állnak a nagyszabású széklopási sorozat mögött. A bűnbanda Madridban és a közeli Talavera de la Reina városában tevékenykedtek, főként éjszaka tevékenykedtek. A célpontjuk az éttermek és bárok kültéri székei voltak, számolt be a megdöbbentő esetről az ABC News.

Éttermeknél, bároknál leláncolt székeket lopott nagy mennyiségben a bűnbanda (illusztráció) – Fotó: Csudai Sándor – Origo

Durván 24 millió forint értékű kárt okozott a bűnbanda

A legtöbb spanyol vendéglátóhely éjjelre is kint hagyja a kültéri bútorokat: az erős fémből vagy műanyagból készült székeket általában összerakva, lánccal lezárva tárolják. De ez sem jelent teljes biztonságot – ahogy azt ez az eset is bizonyítja. A tolvajok több mint 18 vendéglátóhelyről vitték el a székeket, becslések szerint mintegy 60 ezer euró (közel 24 millió forint) értékben.

Az elkövetők nem csak Spanyolországban, de Marokkóban és Romániában is értékesítették a zsákmányt.

Valódi szék-maffiát építettek ki.

A letartóztatottakat lopással és bűnszervezetben való részvétellel vádolják. A rendőrség szerint szervezetten, előre kitervelten dolgoztak, célzottan figyelve azokat a helyeket, ahol a biztonsági intézkedések gyengébbek voltak.

