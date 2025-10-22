Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Megszólalt a belgrádi lövöldöző – szavai mindenkit sokkoltak

Jó, ha tudja!

Leállás jön több hazai banknál is a hosszú hétvégén

szék

Nem volt elég ülőhelyük? Többezer ártatlan széket raboltak el a tolvajok

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hihetetlen bűntényt göngyölítettek fel a spanyol hatóságok. Egy bűnbanda célzottan a vendéglők és bárok teraszain lévő székek lopására szakosodott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
székSpanyolországbűnbandalopás

A spanyol rendőrség közleménye szerint hét embert – hat férfit és egy nőt – tartóztattak le, miután bebizonyosodott: ők állnak a nagyszabású széklopási sorozat mögött. A bűnbanda Madridban és a közeli Talavera de la Reina városában tevékenykedtek, főként éjszaka tevékenykedtek. A célpontjuk az éttermek és bárok kültéri székei voltak, számolt be a megdöbbentő esetről az ABC News.

bűnbanda
Éttermeknél, bároknál leláncolt székeket lopott nagy mennyiségben a bűnbanda (illusztráció) – Fotó: Csudai Sándor – Origo 

Durván 24 millió forint értékű kárt okozott a bűnbanda

A legtöbb spanyol vendéglátóhely éjjelre is kint hagyja a kültéri bútorokat: az erős fémből vagy műanyagból készült székeket általában összerakva, lánccal lezárva tárolják. De ez sem jelent teljes biztonságot – ahogy azt ez az eset is bizonyítja. A tolvajok több mint 18 vendéglátóhelyről vitték el a székeket, becslések szerint mintegy 60 ezer euró (közel 24 millió forint) értékben. 

Az elkövetők nem csak Spanyolországban, de Marokkóban és Romániában is értékesítették a zsákmányt. 

Valódi szék-maffiát építettek ki.

A letartóztatottakat lopással és bűnszervezetben való részvétellel vádolják. A rendőrség szerint szervezetten, előre kitervelten dolgoztak, célzottan figyelve azokat a helyeket, ahol a biztonsági intézkedések gyengébbek voltak.

Az Origón arról is írtunk, hogy Ausztráliában egy férfi több mint negyven darab Labubu-figurát lopott el.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!