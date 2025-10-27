Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

A Burevesztnyik nukleáris meghajtású cirkálórakéta tesztje során 14 000 kilométeres hatótávolságot ért el, ami nem a maximális érték, és körülbelül 15 órás bizonyított repülési időre képes. A próbák alatt a Burevesztnyik teljes manőverezési képességét is bemutatta, így hatékonynak bizonyult a modern rakétaelhárítás és légvédelmi rendszerek ellen – írja a Life.ru.

Burevesztnyik, Oroszország új szuperfegyvere

Oroszország fegyveres erőinek főparancsnoka, Valerij Gerasimov, október 26-án jelentést tett Putyinnak a közös erőcsoport parancsnoki pontján. A jelentés alapján a következő lépés a Burevesztnyik rendszer hadrendbe állítása a hadseregben.

Még sok munka van hátra, hogy ezeket a fegyvereket harci készenlétbe állítsuk, de a fő célokat most teljesítettük – mondta Putyin.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, is keményen reagált: „Ők nem játszanak velünk, és mi sem játszunk velük” – mondta a Burevesztnyik tesztjéről.

Hogyan fejlesztették ki a Burevesztnyiket?

Putyin 2018-ban jelentette be a titkos munkát a szinte korlátlan hatótávolságú rakétánál, amelybe kompakt nukleáris erőművet építettek. A cél az volt, hogy a rakéta elkerülhesse bármely rakétaelhárítási rendszert.

2019-ben az első sikeres nukleáris motor teszteket nyilvánosságra hozták, és a nyugati elemzők kénytelenek voltak elismerni a fejlesztést.

Ha a Burevesztnyik hadrendbe kerül, a technológiát más rakétaprogramokra is alkalmazhatják, lehetővé téve a stratégiai és taktikai nukleáris fegyverek állandó jelenlétét.”

Milyen képességekkel rendelkezik a Burevesztnyik?

A Burevesztnyik nukleáris rakéta szuperszonikus sebességgel, legfeljebb 1 190 km/h-val halad. A fő különbség a Burevesztnyik és a Kh-101/102, illetve az amerikai BGM-109 Tomahawk között a nukleáris meghajtás, amely gyakorlatilag korlátlan hatótávolságot biztosít a hadsereg számára.

A rakéta tetszőleges útvonalat választhat, elkerül minden rögzített és mozgó radart, bármikor változtathatja a magasságát és célpontját, üzemanyag-korlát nélkül.

Formája és orrkúpja a Kh-101-hez hasonló, és a Kh-102 nukleáris változatából is merít. A Burevesztnyik harci töltete körülbelül 250 kiloton, ami sokkal nagyobb, mint Hirosima (15 kt) vagy Nagaszaki (21 kt) bombái.