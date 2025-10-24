A lángoló buszban rekedtek az utasok, rengetegen szörnyet haltak – videó

Tragikus buszbaleset történt India déli részén pénteken. Egy motoros ütközött össze egy busszal, utóbb az ütközés következtében kigyulladt. A balesetben legalább 25 ember életét vesztette – írja a DailyMail.

Szörnyű buszbaleset: a lángoló járműben rekedt több tucat utas (A kép illusztráció.)

A 44 utast szállító busz pénteken Hyderabad és Bengaluru között haladt, amikor hátulról nekiütközött egy motoros. A motorkerékpár a busz alá szorult, mindkét jármű pillanatok alatt lángba borult. Az utasok az ablakokat betörve próbáltak meg elmenekülni a pusztító tűz elől, de sokan az utastérben rekedtek.

Rengetegen meghaltak a buszbalesetben

A balesetben legalább 25 ember meghalt, sokan kórházba kerültek. A motoros is a helyszínen életét vesztette.

Csupán néhány nappal korábban India északi részén, Pandzsáb államban kigyulladt egy vonat. Az utasok az ablakokon keresztül menekültek ki a lángoló szerelvényből, csodával határos módon a tűzesetben senki sem halt meg.