Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

karambol

A lángoló buszban rekedtek az utasok, rengetegen szörnyet haltak – videó

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közúti balesetben halt meg legalább 25 ember Indiában. Egy motoros az előtte haladó busznak ütközött, a karambol következtében mindkét jármű kigyulladt. A buszbalesetben legalább 25 ember meghalt, sokakat súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
karamboltűzesetbuszbaleset

Tragikus buszbaleset történt India déli részén pénteken. Egy motoros ütközött össze egy busszal, utóbb az ütközés következtében kigyulladt. A balesetben legalább 25 ember életét vesztette – írja a DailyMail

Szörnyű buszbaleset: a lángoló járműben rekedt több tucat utas
Szörnyű buszbaleset: a lángoló járműben rekedt több tucat utas (A kép illusztráció.)

A 44 utast szállító busz pénteken Hyderabad és Bengaluru között haladt, amikor hátulról nekiütközött egy motoros. A motorkerékpár a busz alá szorult, mindkét jármű pillanatok alatt lángba borult. Az utasok az ablakokat betörve próbáltak meg elmenekülni a pusztító tűz elől, de sokan az utastérben rekedtek. 

Rengetegen meghaltak a buszbalesetben

A balesetben legalább 25 ember meghalt, sokan kórházba kerültek. A motoros is a helyszínen életét vesztette. 

Csupán néhány nappal korábban India északi részén, Pandzsáb államban kigyulladt egy vonat. Az utasok az ablakokon keresztül menekültek ki a lángoló szerelvényből, csodával határos módon a tűzesetben senki sem halt meg. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!