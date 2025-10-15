Élve elégtek az utasok, legalább 20 ember meghalt a borzalmas buszbalesetben – videó

Tragikus buszbalesetben vesztette életét legalább 20 ember Észak-Indiában. A hatóságok szerint kedden Észak-Indiában tűz keletkezett egy buszon rövidzárlat miatt, amely gyorsan elborította a járművet, és legalább húsz ember meghalt.

Fotó: X

A 35-50 utast szállító busz néhány perccel azelőtt indult útnak Dzsaiszalmerből Dzsodhpurba Rádzsasztán államban, amikor a tűz kiütött – közölte Mahant Pratap Puri, a helyi kormánypárt képviselője az AP hírügynökséggel az MTI szerint.

Tragédiába torkollt a buszbaleset, sok utas szörnyethalt a tűzben

„Az utasoknak nem volt idejük leszállni a buszról, mert a tűz gyorsan terjedt” – mondta Puri.

Tizenkilenc utas holttestét találták meg a buszban, egy ember pedig a kórházba szállítás közben meghalt égési sérülései következtében – számolt be Puri. Legalább 15 utas súlyosan megsérült, és kórházba szállították őket.

A füst alig öt perccel Dzsaiszalmer elhagyása után kezdett megjelenni a jármű végéből, feltehetően rövidzárlat miatt – tette hozzá a nyilatkozó.

A sofőrnek sikerült megállítania a buszt az út szélén, egy katonai állomás közelében, de pillanatok alatt lángok borították el a járművet.

Csak egy ajtó volt a le- és felszálláshoz. Sajnos a hátul ülő utasok nem tudtak kijutni, és élve megégtek

– mondta Puri, aki a helyszínen volt, amikor a helyi kormány és a katonai tisztviselők megkezdték a mentési munkálatokat.

A helyi kormány felhívást tett közzé, amelyben a hozzátartozókat kérte, hogy segítsenek azonosítani az áldozatokat.