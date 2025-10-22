Szörnyű buszbaleset történt, 63 ember halt meg

A rendőrség közlése alapján a buszbaleset szerdára virradóra történt, a Kampalát Guluval összekötő autóúton. A négy járművet érintő ütközésben két autóbusz, egy teherautó és egy személyautó vett részt. Az előzetes vizsgálatok szerint a tragédiát az egyik busz sofőrjének előzési manővere okozta: a jármű frontálisan ütközött egy szembejövő teherautóval, ami tömegbalesethez vezetett.

Buszbaleset Ugandában: több mint hatvanan életüket vesztették (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

A buszbaleset áldozatainak száma 63.

Gyorshajtás és keskeny utak – a buszbaleset gyakori okai Ugandában

A kelet-afrikai országban sajnálatos módon gyakoriak a halálos közúti balesetek. A hatóságok szerint a legtöbb esetben a gyorshajtás és a felelőtlen előzések állnak a tragédiák hátterében. Bár Uganda útjai sok helyen keskenyek és rossz állapotúak, a rendőrség ismételten felhívta a figyelmet a szabályok betartásának fontosságára.

A mostani eset az utóbbi évek egyik legsúlyosabb közúti tragédiája az országban. A mentőegységek és a helyi lakosok közösen dolgoztak az áldozatok kimentésén, miközben az érintett útszakaszt teljesen lezárták a forgalom elől.

Múlt héten arról írtunk, hogy legkevesebb 42 ember életét vesztette egy buszbalesetben a Dél-afrikai Köztársaság északi részén, egy hegyvidékes területen.