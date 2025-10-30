Szívszorító hír érkezett a 95 éves Buzz Aldrin űrhajósról

A család megerősítette, hogy Anca Faur, Buzz Aldrin amerikai űrhajós felesége, 2025 október 28-án, kedden, 66 éves korában hunyt el. Halála idején férje, a 95 éves amerikai űrhajós, valamint fia, Vlad Ghenciu is mellette volt. Aldrin közösségi oldalán osztotta meg a szörnyű hírt.

Meghalt a legendás amerikai űrhajós, Buzz Aldrin felesége

Fotó: LOREN ELLIOTT / AFP

Békés körülmények között vesztette életét Buzz Aldrin felesége

A család közleménye szerint Anca Faur békésen, szerettei körében halt meg. A 66 éves nő Buzz Aldrin, az amerikai űrhajós negyedik felesége volt, akivel 2023 januárjában házasodtak össze. A szertartást Kaliforniában tartották, Aldrin 93. születésnapján. A pár gyakran jelent meg együtt nyilvános eseményeken, Faur pedig mindig támogatta férje munkáját és küldetését.

Happy Birthday to my lady, Anca Faur. 🚀 pic.twitter.com/f69q3QVkyU — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) May 14, 2021

Anca Faur élete és pályafutása

Anca Faur elismert vegyészmérnök volt, aki PhD-fokozatát a Pittsburghi Egyetemen szerezte. Pályafutása során a California Hydrogen Business Council pénztárosaként és a Buzz Aldrin Ventures LLC ügyvezető alelnökeként dolgozott. Szakmai elhivatottsága mellett férje életének és örökségének is fontos része volt. Az amerikai űrhajós több interjúban is kiemelte, hogy felesége energiája és szakértelme inspirálta őt a munkában.

October 11th, 1968 saw the launch of Apollo 7. All of the early @NASA missions were important and unique in their own ways, but Apollo 7 was the first crewed Apollo mission, restoring confidence after the tragedy of Apollo 1. It tested important technology and we learned several… pic.twitter.com/SqGglj0r3h — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) October 11, 2025

Buzz Aldrin méltatta feleségét

A 95 éves Buzz Aldrin, a világ egyik legismertebb űrhajósa, meghatott szavakkal búcsúzott.

Olyan szerencsés vagyok, hogy megtaláltam és feleségül vettem életem szerelmét

– írta a közösségi oldalán. A legendás amerikai űrhajós a NASA Apollo-program második embereként a Holdon járt, és évtizedeken át a tudomány, a felfedezés és az emberi kitartás jelképe volt. Most azonban a személyes gyász vetült életére, miután elveszítette feleségét, akivel közösen álmodtak új projektekről és utazásokról – számolt be a New York Post.