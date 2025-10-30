Szívszorító hír érkezett a 95 éves Buzz Aldrin űrhajósról

Hírlevél

Buzz Aldrin

Gyászol az amerikai űrhajós. A legendás Buzz Aldrin felesége, Anca Faur 66 éves korában elhunyt. A gyászhírt a család tette közzé, közölve, hogy Faur békésen halt meg, férje és fia jelenlétében.
A család megerősítette, hogy Anca Faur, Buzz Aldrin amerikai űrhajós felesége, 2025 október 28-án, kedden, 66 éves korában hunyt el. Halála idején férje, a 95 éves amerikai űrhajós, valamint fia, Vlad Ghenciu is mellette volt. Aldrin közösségi oldalán osztotta meg a szörnyű hírt.

Former NASA astronaut Buzz Aldrin delivers a speech during an Apollo 11 anniversary celebration dinner at the Davidson Center for Space Exploration o July 17, 2019, at the US Space & Rocket Center in Huntsville, Alabama. (Photo by Loren ELLIOTT / AFP)
Meghalt a legendás amerikai űrhajós, Buzz Aldrin felesége 
Fotó: LOREN ELLIOTT / AFP

Békés körülmények között vesztette életét Buzz Aldrin felesége

A család közleménye szerint Anca Faur békésen, szerettei körében halt meg. A 66 éves nő Buzz Aldrin, az amerikai űrhajós negyedik felesége volt, akivel 2023 januárjában házasodtak össze. A szertartást Kaliforniában tartották, Aldrin 93. születésnapján. A pár gyakran jelent meg együtt nyilvános eseményeken, Faur pedig mindig támogatta férje munkáját és küldetését.

Anca Faur élete és pályafutása

Anca Faur elismert vegyészmérnök volt, aki PhD-fokozatát a Pittsburghi Egyetemen szerezte. Pályafutása során a California Hydrogen Business Council pénztárosaként és a Buzz Aldrin Ventures LLC ügyvezető alelnökeként dolgozott. Szakmai elhivatottsága mellett férje életének és örökségének is fontos része volt. Az amerikai űrhajós több interjúban is kiemelte, hogy felesége energiája és szakértelme inspirálta őt a munkában.

Buzz Aldrin méltatta feleségét

A 95 éves Buzz Aldrin, a világ egyik legismertebb űrhajósa, meghatott szavakkal búcsúzott.

Olyan szerencsés vagyok, hogy megtaláltam és feleségül vettem életem szerelmét

– írta a közösségi oldalán. A legendás amerikai űrhajós a NASA Apollo-program második embereként a Holdon járt, és évtizedeken át a tudomány, a felfedezés és az emberi kitartás jelképe volt. Most azonban a személyes gyász vetült életére, miután elveszítette feleségét, akivel közösen álmodtak új projektekről és utazásokról – számolt be a New York Post.

 

