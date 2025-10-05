Először filmezték le leopárdcápák párzását, de erre nem számított senki – videó

Új-Kaledónia partjainál, a mélykék hullámok alatt egy tudományos és bontakozott ki. A kutatók először rögzítették, ahogy két hím és egy nőstény leopárdcápa különös táncot jár a szaporodás hevében. A felvétel a cápák párzásáról 90 percen át tartott, és minden pillanata olyan volt, mintha a természet rendezett volna egy lassú, vad erotikus filmet.

Leopárdcápák párzása

Fotó: UniSC: University of the Sunshine Coast/YouTube

Cápák párzása a tenger mélyén

A tengerfenék csendjét csak az uszonyok lassú suhogása törte meg. A két hím egymás után kapaszkodott a nőstény mellúszóiba, a mozdulatokban volt valami rituális, valami ősi.

A kutatók szerint először az egyik, majd a másik hím párzott a nősténnyel, 63, majd 47 másodpercig – a természet precíz időzítéssel írta meg saját forgatókönyvét.

A kamera alatt minden mozdulat groteszk szépséggé vált: a bőrük mintázata összefonódott, mint két fekete-fehér filmkocka, a vízben lebegő homok pedig olyan volt, mintha füstgépből áramlott volna a valóság.

A leopárdcápák hármasa

A cápák párzása nem pusztán biológia, hanem hipnotikus látvány is volt. A hímek mozdulatlanná dermedtek a végén, mint kimerült színészek egy erotikus film zárójelenetében, a nőstény pedig elegánsan elúszott, mintha csak megköszönte volna a figyelmet.

A felvételt Hugo Lassauce, az Ausztráliai Sunshine Coast Egyetem kutatója készítette, így született meg a tudomány első víz alatti édeshármasa.

A leopárdcápák, ezek a veszélyeztetett, rejtőzködő ragadozók most egy pillanatra emberi tekintet elé kerültek – és bebizonyították, hogy a természet néha provokatívabb, mint némely erotikus alkotás, vagy botrányos mozifilm.

A cápák párzásának felfedezéséről beszámolt a CNN is.