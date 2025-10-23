Félelmetes: GoPro kamerája miatt halhatott meg az izraeli cápatámadás áldozata

Hírlevél

Az izraeli Hadera térségében történt cápatámadás hátterében nem a ragadozók agressziója, hanem emberi tevékenység állhatott. A vizsgálatok alapján egy álló videókamera, például egy GoPro is olyan elektromágneses jeleket bocsáthat ki, amelyet a cápák sérült hal vagy zsákmány mozgásaként érzékelnek. Az áprilisi cápatámadás áldozata egy 40 éves férfi volt.
A döbbenetes tragédia még áprilisban történt Izraelben, amikor Barak Tzach 40 éves, négygyermekes édesapa hazafelé tartott, de úgy döntött, hogy még búvárkodik egyet Haderában – számolt be a Daily Mail. A brutális cápatámadás felvételén az látható, ahogy az áldozat kétségbeesetten küzd az életéért, miközben a víz pillanatok alatt elszíneződik a vértől.

Az izraeli cápatámadás egy GoPro kamera miatt következhetett be – Fotó: Unsplash
Az izraeli cápatámadás egy GoPro kamera miatt következhetett be
Fotó: Unsplash

Elektromágneses jelek okozhatták a cápatámadást

Az izraeli hatóságok szerint az utóbbi hónapokban több cápa is megjelent a térségben, mivel a meleg víz és az emberi tevékenység, például az etetés egyre közelebb vonzza őket a parthoz. A kutatók szerint a térségben élő cápák az utóbbi időben hozzászoktak az emberi jelenléthez és az etetéshez, ami úgynevezett „kolduló viselkedést” alakított ki bennük, vagyis egyre bátrabban közelítenek az emberekhez, abban a reményben, hogy táplálékhoz jutnak.

Az áprilisi cápatámadás áldozata, Tzach azonban családja szerint csak búvárfelszerelést, maszkot, pipát, uszonyt és egy GoPro kamerát vitt magával, nem etette vagy ingerelte az állatokat.

Egy szemtanú arról számolt be, hogy a férfi először békésen úszott a cápák közelében, majd amikor azok túl közel merészkedtek, a kamerája nyelét használta, hogy finoman eltartsa őket. Percekkel később azonban a helyzet tragédiába torkollott: több cápa rátámadt, a férfi maradványait pedig csak másnap találták meg. 

Szakértők szerint nagyon valószínű, hogy a GoPro kamera gyenge elektromágneses jele vonzotta a cápákat. A ragadozók a sebesült halak által kibocsátott jelekhez hasonlónak érzékelték az elektromágneses jelet. 

A kutatók most azt javasolják, hogy tiltsák be a cápák etetését és a szigonypuskás horgászatot a térségben, mert a meleg víz miatt a ragadozók így is rendszeresen visszatérnek, az emberi viselkedés viszont feleslegesen növelheti a kockázatot.

 

 

