Lesben állt a cápa, csak az úszót várta – sokkoló támadás

Úszómaratonon támadt rá egy cápa egy 54 éves férfira Los Angeles közelében a Santa Catalina-szigetnél. A cápatámadásban a férfi csodával határos módon csak könnyebb sérüléseket szenvedett – írja a Los Angeles Times.

Sokkoló, maratoni úszót ért cápatámadás

A férfi éjfél körül indult el a szigetről, hogy egyedül teljesítse a maratoni versenytávot, a cápatámadás körülbelül 20 kilométerre a starttól történt. Az úszót kísérő hajóról azonnal segélyhívást adtak le, a sportolót kihúzták a vízből.

Könnyebb sérülésekkel megúszta a cápatámadást a sportoló

Az 1- 1,2 méter hosszú cápa a lábszárán és a lábfején sebesítette meg a férfit, akit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak.

„Éber volt, beszélt, ülve várta a segítséget, szerencsére csak enyhébb fájdalmat érzett” – közölte Adam VanGerpen tűzoltókapitány.

A Santa Catalina-sziget környékén nagyon ritkák a cápatámadások.