Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

Santa Catalina-sziget

Lesben állt a cápa, csak az úszót várta – sokkoló támadás

Úszóra támadt rá egy cápa Kalifornia állam déli részénél. A sportoló éjszaka indult maratoni úszásra, amikor megtámadta a vadállat. A cápatámadások rendkívül ritkák azon a területen, a baleset körülményeit vizsgálják.
Úszómaratonon támadt rá egy cápa egy 54 éves férfira Los Angeles közelében a Santa Catalina-szigetnél. A cápatámadásban a férfi csodával határos módon csak könnyebb sérüléseket szenvedett – írja a Los Angeles Times. 

Sokkoló, maratoni úszót ért cápatámadás

A férfi éjfél körül indult el a szigetről, hogy egyedül teljesítse a maratoni versenytávot, a cápatámadás körülbelül 20 kilométerre a starttól történt. Az úszót kísérő hajóról azonnal segélyhívást adtak le, a sportolót kihúzták a vízből. 

Könnyebb sérülésekkel megúszta a cápatámadást a sportoló

Az 1- 1,2 méter hosszú cápa a lábszárán és a lábfején sebesítette meg a férfit, akit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. 

„Éber volt, beszélt, ülve várta a segítséget, szerencsére csak enyhébb fájdalmat érzett” – közölte Adam VanGerpen tűzoltókapitány. 

A Santa Catalina-sziget környékén nagyon ritkák a cápatámadások. 

 

