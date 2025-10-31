Igénytelenség a köbön? Cardi B sokkolta rajongóit új szokásával

A világhírű amerikai rapper, Cardi B sokkolta rajongóit Instagram-oldalán tett bejelentésével. A zenész ugyanis videóban árulta el, hogy már 3 hónapja nem mosott hajat – írja a Page Six.

Cardi B amerikai rapper, dalszerző Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Két hónapja nem mostam meg a hajam… na jó, inkább három. Őszintén, már nem is tudom pontosan” – vallotta be a sztár hozzátéve, hogy azt sem tartja kizártnak, hogy ennyi idő alatt már rovarok fészkelték be magukat oda.

A rajongók nem tudták szó nélkül hagyni az énekesnő hajmosás terén felmutatott igénytelenségét:

Komolyan mondom, mindjárt elhányom magam

– írta valaki.

„El tudjátok képzelni, milyen lehet a szaga?” – döbbent meg egy másik követő.

Sok rajongó azonban nem hitte el az énekesnő állítását, és úgy voltak vele, hogy biztosan túloz, vagy egész egyszerűen csak viccelt.

A 33 éves rapper megígérte rajongóinak, hogy a napokban megmossa a haját, és új fonatokat is tervez bele rakatni. „Holnap be fogom olajozni a fejbőrömet, aztán megmosom, és szerdán be is fonatom” – mondta.

Cardi B jelenleg negyedik gyermekével várandós, a baba lesz az első közös gyermeke újdonsült párjával, Stefon Diggs NFL-játékossal.

Fenékpiercingje is van Cardi B-nek?

Az amerikai rap-ikon, Cardi B nemrégiben izgalmas történettel jelentkezett: fenékpiercingje, amely gyémánttal díszített, már nem az ő tulajdona. Az év elején csináltatott piercinget imádta a sztár, azonban nem vigyázott rá eléggé, és elvesztette.

Bíróság elé állt nemrég a rapper egy bizarr ügy miatt

Cardi B egy 24 millió dolláros kereset alól nyert felmentést, miután egy biztonsági őr támadással vádolta. Az őr szerint a sztár 7,5 centiméteres körmeivel felsértette az arcát, és leköpte. Cardi B elismerte, hogy heves szóváltásba keveredett Ellis-szel, miután a biztonsági őr állítólag követte őt, videózta, és megsértette a magánéletét. A rapper tagadta, hogy megérintette volna vagy leköpte volna az őrt.