Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokan bukhatják az élelmiszer-utalványt! Ön ne kövesse el ezt a hibát!

Sony CDP-101

Ön melyik számot pörgette először? - 43 éve jelent meg az első CD lejátszó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ön emlékszik még, mit hallgatott először CD-lejátszón? Negyvenhárom évvel ezelőtt a Sony piacra dobta a CDP-101-et, a világ első kereskedelmi forgalomban kapható kompakt diszk lejátszóját. A CD-lejátszó új korszakot nyitott a zenehallgatás történetében, és rövid időn belül meghódította a világot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sony CDP-101ZenetalálmányCD-lemez

A CD előtt a zenei piacot a magnókazetta uralta, amely bár forradalmi újítás volt, korlátai miatt nem tudott tökéletes hangminőséget biztosítani. A Philips és a Sony mérnökei közösen dolgoztak ki egy digitális adathordozót, amely tartós, könnyen kezelhető és kiváló minőségű hangzást kínált. Ennek eredményeként született meg az első CD lejátszó, amelyet a Sony 1982. őszén mutatott be, CDP-101 néven.

Sony CDP-101, CD lejátszó
A Sony forradalmi CD lejátszója: a gép, ami nélkül nem lenne digitális zene (Sony CDP-101)
Fotó: Alessandro Nassiri - Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" / Wikipedia

A CD lejátszó fénykora

A CD-k az 1980-as és 1990-es években éltek fénykorukat.

 A kiváló hangminőség, a strapabíró lemezek és az egyszerű kezelhetőség miatt hamar kiszorították a kazettákat, majd a bakeliteket is. A zeneipar rohamosan állt át a digitális formátumra, és a CD-lejátszók szinte minden háztartásban megtalálhatók voltak, a nappali hifitornyától a hordozható discmanekig.

A hanyatlás és az újjáéledés

A kétezres évek elején az MP3 és a streaming szolgáltatások térhódítása a CD gyors visszaszorulásához vezetett. A fiatalabb generációk számára a fizikai lemez háttérbe szorult, a CD lejátszók pedig lassan kikoptak a boltok polcairól. 

Az utóbbi években azonban reneszánszát éli a formátum:

 a használt piacon egyre nagyobb a kereslet a ritkább kiadványok iránt, és sokan fedezik fel újra a fizikai zenehallgatás élményét.

Mindenesetre kijelenthető, hogy a CDP-101 és társai örökre megváltoztatták a zenehallgatást. A digitális hangrögzítés és -tárolás technológiájának kulcslépését jelentették, és bár a streaming korában már nem uralják a piacot, a CD-kultúra máig él – nosztalgia, gyűjtőszenvedély és kiváló hangminőség formájában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!