Ön melyik számot pörgette először? - 43 éve jelent meg az első CD lejátszó

A CD előtt a zenei piacot a magnókazetta uralta, amely bár forradalmi újítás volt, korlátai miatt nem tudott tökéletes hangminőséget biztosítani. A Philips és a Sony mérnökei közösen dolgoztak ki egy digitális adathordozót, amely tartós, könnyen kezelhető és kiváló minőségű hangzást kínált. Ennek eredményeként született meg az első CD lejátszó, amelyet a Sony 1982. őszén mutatott be, CDP-101 néven.

A Sony forradalmi CD lejátszója: a gép, ami nélkül nem lenne digitális zene (Sony CDP-101)

Fotó: Alessandro Nassiri - Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" / Wikipedia

A CD lejátszó fénykora

A CD-k az 1980-as és 1990-es években éltek fénykorukat.

A kiváló hangminőség, a strapabíró lemezek és az egyszerű kezelhetőség miatt hamar kiszorították a kazettákat, majd a bakeliteket is. A zeneipar rohamosan állt át a digitális formátumra, és a CD-lejátszók szinte minden háztartásban megtalálhatók voltak, a nappali hifitornyától a hordozható discmanekig.

A hanyatlás és az újjáéledés

A kétezres évek elején az MP3 és a streaming szolgáltatások térhódítása a CD gyors visszaszorulásához vezetett. A fiatalabb generációk számára a fizikai lemez háttérbe szorult, a CD lejátszók pedig lassan kikoptak a boltok polcairól.

Az utóbbi években azonban reneszánszát éli a formátum:

a használt piacon egyre nagyobb a kereslet a ritkább kiadványok iránt, és sokan fedezik fel újra a fizikai zenehallgatás élményét.

Mindenesetre kijelenthető, hogy a CDP-101 és társai örökre megváltoztatták a zenehallgatást. A digitális hangrögzítés és -tárolás technológiájának kulcslépését jelentették, és bár a streaming korában már nem uralják a piacot, a CD-kultúra máig él – nosztalgia, gyűjtőszenvedély és kiváló hangminőség formájában.