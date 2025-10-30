Rejtélyes körülmények között vesztette életét a vezérigazgató

A cégvezető halála sokakat megrázott az Egyesült Államokban. Doug Lebda, a LendingTree 55 éves alapítója és vezérigazgatója október 12-én tűnt el, miután egyedül indult el quadjával Észak-Karolina Mill Spring nevű településén található birtokán. Négy órán át nem adott életjelet, telefonját sem vitte magával — csak hűséges kutyáját – írja a NewyorkPost.

A cégvezető halála után hűséges kutyája őrizte gazdája testét a farmon — Doug Lebda tragikus quad balesete.Fotó:Illusztráció/Unsplash

Amikor a keresés megkezdődött, az egyik segítő egyetlen halk ugatást hallott a domb felől. Ez a hang vezette el a mentőket a tragédia helyszínére, ahol Lebda testét a felborult quad alatt találták meg. A férfi kutyája végig mellette maradt, amíg a rendőrök megérkeztek.

A cégvezető halála körül nem merült fel idegenkezűség

A rendőrség kizárta a bűncselekmény gyanúját, a vizsgálat szerint a baleset egy szerencsétlen terepes manőver során történt. A 277 hektáros birtokot Lebda nemrég vásárolta 2,75 millió dollárért — ez volt régi álma, hogy vidéki farmon élhessen, távol a városi zajtól.

A cég közleményében elhunyt vezetőjét „víziónak és úttörőnek” nevezte, aki forradalmasította a pénzügyi szolgáltatásokat. Utódja, Scott Peyree, vezérigazgatóként folytatja Lebda munkáját, míg az özvegy férjét „melegszívű, kíváncsi és inspiráló emberként” emlékezte meg.

A hűség és a veszteség üzenete

A cégvezető halála után tartott nyilvános megemlékezésen Charlotte városában Lebda lányai, Rachel és Abby úgy fogalmaztak: „Ne aggódj, Apa — most már mi vigyázunk egymásra.”

A történet bejárta az amerikai médiát, hiszen ritka, hogy egy háziállat ilyen döntő szerepet játsszon gazdája megtalálásában.

