Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
charlie kirk

Könnyek között adta át Trump a legmagasabb kitüntetést Charlie Kirknek

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump elnök a Fehér Ház Rózsakertjében posztumusz adta át az Elnöki Szabadság Érdemrendet Charlie Kirknek. A ceremónián, amelyen több kormánytag és médiaszemélyiség is részt vett, Erika Kirk férje, a konzervatív aktivista bátorságát és hitét méltatta. Charlie Kirk nevét Trump „az igazi amerikai hősök sorába” emelte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
charlie kirkdíjDonald TrumpFehér Ház

Donald Trump elnök kedden a Fehér Ház Rózsakertjében tartott ünnepségen posztumusz adta át az Elnöki Szabadság Érdemrendet a meggyilkolt konzervatív aktivistának, Charlie Kirknek. Az elnök kijelentette, hogy Kirk „az igazság és a szabadság mártírja”, és nevét beírta „az igazi amerikai hősök közé” - számol be a CNN.

WASHINGTON, DC - OCTOBER 14: U.S. President Donald Trump posthumously awards the Presidential Medal of Freedom to late conservative activist Charlie Kirk as he presents the Medal to his wife Erika Kirk (L) during a ceremony in the Rose Garden of the White House on October 14, 2025 in Washington, DC. Today marks the National Day of Remembrance for Charlie Kirk who was shot and killed on September 10th at Utah Valley University. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Erika Kirk átveszi férje, Charlie Kirk Elnöki Szabadság Érdemrendet Donald Trumptól
Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Charlie Kirk özvegye: „Szabadon élni a legnagyobb ajándék”

A díjat Erika Kirk, az elhunyt özvegye és a Turning Point USA vezérigazgatója vette át, aki férje bátorságát, hitét és szolgáló lelkületét méltatta. „Szabadon élni a legnagyobb ajándék, de szabadon meghalni a legnagyobb győzelem” – mondta könnyeivel küszködve.

Trump a Közel-Keletről való visszatérése után érkezett az eseményre, amely Kirk 32. születésnapján zajlott. Beszédében hangsúlyozta, hogy az ország „nem tűrheti a radikális baloldali erőszakot”, és méltatta Kirk fiatalok közötti mozgalmát, amely nagyban segítette a republikánus szavazóbázis megerősítését.

A ceremónián jelen volt J. D. Vance alelnök és felesége, valamint számos kormánytag és jobboldali médiaszemélyiség, köztük Tucker Carlson, Sean Hannity és Laura Ingraham. A megható pillanatokat az Amazing Grace dallamai kísérték.

Erika Kirk beszédében arról is mesélt, hogy kislányuk milyen ajándékkal készült volna apja születésnapjára. Az özvegy szerint férje minden tettét a hazaszeretet és az emberek iránti hit vezérelte, és ha kellett volna, akár az elnökségért is indult volna – nem ambícióból, hanem szolgálatból.

Charlie Kirk meghalt, de a példája tovább él. Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!