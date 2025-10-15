Könnyek között adta át Trump a legmagasabb kitüntetést Charlie Kirknek

Donald Trump elnök kedden a Fehér Ház Rózsakertjében tartott ünnepségen posztumusz adta át az Elnöki Szabadság Érdemrendet a meggyilkolt konzervatív aktivistának, Charlie Kirknek. Az elnök kijelentette, hogy Kirk „az igazság és a szabadság mártírja”, és nevét beírta „az igazi amerikai hősök közé” - számol be a CNN.

Erika Kirk átveszi férje, Charlie Kirk Elnöki Szabadság Érdemrendet Donald Trumptól

Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Charlie Kirk özvegye: „Szabadon élni a legnagyobb ajándék”

A díjat Erika Kirk, az elhunyt özvegye és a Turning Point USA vezérigazgatója vette át, aki férje bátorságát, hitét és szolgáló lelkületét méltatta. „Szabadon élni a legnagyobb ajándék, de szabadon meghalni a legnagyobb győzelem” – mondta könnyeivel küszködve.

Trump a Közel-Keletről való visszatérése után érkezett az eseményre, amely Kirk 32. születésnapján zajlott. Beszédében hangsúlyozta, hogy az ország „nem tűrheti a radikális baloldali erőszakot”, és méltatta Kirk fiatalok közötti mozgalmát, amely nagyban segítette a republikánus szavazóbázis megerősítését.

A ceremónián jelen volt J. D. Vance alelnök és felesége, valamint számos kormánytag és jobboldali médiaszemélyiség, köztük Tucker Carlson, Sean Hannity és Laura Ingraham. A megható pillanatokat az Amazing Grace dallamai kísérték.

Erika Kirk beszédében arról is mesélt, hogy kislányuk milyen ajándékkal készült volna apja születésnapjára. Az özvegy szerint férje minden tettét a hazaszeretet és az emberek iránti hit vezérelte, és ha kellett volna, akár az elnökségért is indult volna – nem ambícióból, hanem szolgálatból.