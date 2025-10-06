Őrizetbe vettek egy 13 éves floridai fiút, miután arról kérdezte a ChatGPT-t, hogy hogyan ölje meg a barátját az óra közepén – írja a Yahoo.

Őrizetbe vettek egy 13 éves floridai fiút, miután arról kérdezte a ChatGPT-t, hogy hogyan ölje meg a barátját az óra közepén. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 13 éves tinédzser a Deland városi Southwestern iskola egyik számítógépére jelentkezett be napközben, és arról érdeklődött a ChatGPT-n, hogyan tudná megölni egy barátját az óra közepén.

A gyanús ChatGPT keresés automatikus vészjelzést adott le az iskolaőrnek

Az iskolában azonban az intézmény eszközei ellenőrizve vannak, így az iskolaőr azonnal riasztást kapott a telefonjára.

Az őr perceken belül megtalálta a tinédzsert, és a tanári szobába kísérte, ahol az iskolaigazgató értesítette a rendőrséget.

A Volusia megyei seriffhivatal őrizetbe vette a tinédzsert, aki vallomásában azt állította, hogy csak ugratni akarta a barátját a beszélgetéssel.