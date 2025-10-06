Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
ChatGPT

A ChatGPT-t kérdezte, hogyan ölje meg a barátját – őrizetbe vették a 13 éves fiút

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Őrizetbe vettek egy amerikai diákot, miután az interneten érdeklődött arról, hogyan ölje meg egy barátját. A tizenéves fiú egy iskolai számítógépen kérdezte meg a ChatGPT-t a gyilkosság részleteiről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ChatGPTinternetes keresésgyilkosságiskolaőr

Őrizetbe vettek egy 13 éves floridai fiút, miután arról kérdezte a ChatGPT-t, hogy hogyan ölje meg a barátját az óra közepén – írja a Yahoo

Őrizetbe vettek egy 13 éves floridai fiút, miután arról kérdezte a ChatGPT-t, hogy hogyan ölje meg a barátját az óra közepén. (A kép illusztráció.)
Őrizetbe vettek egy 13 éves floridai fiút, miután arról kérdezte a ChatGPT-t, hogy hogyan ölje meg a barátját az óra közepén. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A 13 éves tinédzser a Deland városi Southwestern iskola egyik számítógépére jelentkezett be napközben, és arról érdeklődött a ChatGPT-n, hogyan tudná megölni egy barátját az óra közepén. 

A gyanús ChatGPT keresés automatikus vészjelzést adott le az iskolaőrnek

Az iskolában azonban az intézmény eszközei ellenőrizve vannak, így az iskolaőr azonnal riasztást kapott a telefonjára. 

Az őr perceken belül megtalálta a tinédzsert, és a tanári szobába kísérte, ahol az iskolaigazgató értesítette a rendőrséget. 

A Volusia megyei seriffhivatal őrizetbe vette a tinédzsert, aki vallomásában azt állította, hogy csak ugratni akarta a barátját a beszélgetéssel. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!