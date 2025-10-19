Ilyen még nem volt! Pert nyert a ChatGPT-vel egy nő

Az AI felismerte a bírói eljárás hibáit, és útmutatást adott neki, milyen lépéseket tegyen, valamint megfogalmazta a szükséges dokumentumokat. A ChatGPT így gyakorlatilag a „digitális ügyvédjévé” vált, aminek köszönhetően a nő végül elkerülte a kilakoltatást és a több ezer dolláros bírságokat – írja a Futurism.

Mindenkit megdöbbentett a tárgyalóteremben a nő, akinek a ChatGPT segített megnyerni a pert.

Fotó: Unsplash

Amikor a ChatGPT az ügyvéded

A nő elmondása szerint soha nem tudta volna megnyerni az ügyet AI nélkül, és most másokat is bátorít, hogy használják okosan ezeket az eszközöket. Egy másik esetben egy új-mexikói vállalkozónő is sikerrel járt: ő a ChatGPT-t arra kérte, hogy „úgy bírálja el” az érveléseit, mintha egy Harvard-i jogászprofesszor lenne. Az így finomított dokumentumokkal sikerült egyezséget kötnie adósságügyében. Ugyanakkor a szakértők figyelmeztetnek:

az AI gyakran gyárt kitalált jogi hivatkozásokat, ami súlyos következményekkel járhat.

Több ügyvédet is megbüntettek már hamis, mesterséges intelligencia által írt beadványok miatt. A technológia tehát kétélű fegyver – segíthet az önképviseletben, de könnyen bajba is sodorhatja a felhasználót. Egyre több ember próbálja ki, de a jogászok szerint az AI-t inkább iránytűként, nem pedig ítélethozóként kell kezelni. Az biztos, hogy a jövő bírósági termeiben a mesterséges intelligencia egyre hangosabban lesz jelen.

Korábban arról írtunk, hogy ChatGPT fejlesztőjét akarják beperelni a fél internet ellopásáért. Az OpenAI nem kommentálta az ügyet, feltehetően valamiféle fair használatos érveléssel kívánja majd meggyőzni a bírót, hogy nem történt szerzői jogsértés.