Újabb veszélyes dolog derült ki a ChatGPT-ről, majdnem meghalt több ember

Peruban két turista majdnem életét vesztette, miután egy nem létező túrahelyszínre tartottak. Az AI a„Szent Humantay-kanyont” javasolta nekik. A ChatGPT ugyancsak vert már át turistákat.
Miguel Angel Gongora Meza, az Evolution Treks Peru utazási iroda vezetője elmondta, hogy az AI egy színes képernyőfotót mutatott neki, hangzatos jelzőkkel, de mindebből semmi nem volt igaz. A turisták 160 dollárt fizettek, hogy egy elhagyatott vidéki úton kössenek ki.
Ez nem játék. A hegyekben 4000 méteres magasságban, oxigén és térerő nélkül, könnyen életveszélybe kerülhet bárki – figyelmeztetett az utazási iroda vezetője.
Japánban egy pár a ChatGPT tanácsára indult romantikus naplementenéző túrára a Misen-hegy tetejére, de fennrekedtek, mert az MI rossz menetrendet adott meg. A kötélpálya már órákkal korábban bezárt. A BBC beszámolója szerint egy másik AI még Eiffel-tornyot is talált Pekingben.
A probléma gyökere, hogy az olyan mesterséges intelligencia eszközök, mint a ChatGPT vagy a Google Gemini, nem a valóságot „értik meg”, hanem statisztikai minták alapján raknak össze mondatokat.
Nem tudja, mi a különbség egy útvonal, egy recept vagy egy történet között. Csak szavakat ad vissza, amelyek hihetőnek hangzanak – magyarázta Rayid Ghani, a Carnegie Mellon Egyetem professzora.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok már szabályozásokat készít elő, hogy egyértelműbbé tegyék, mikor találkozik a felhasználó generált tartalommal. Szakértők szerint azonban a felhasználók egyetlen valódi védelme a folyamatos ellenőrzés marad. Minden adatot, minden útvonalat érdemes több forrásból megerősíteni.
