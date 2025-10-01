Hírlevél

Világrengető bejelentésre készül Putyin – itt a pontos időpont!

ChatGPT

Újabb veszélyes dolog derült ki a ChatGPT-ről, majdnem meghalt több ember

Egyre több dologban bízzuk rá magunkat a mesterséges intelligenciára, nem gondolva arra, hogy olykor bizony átverhet bennünket. Nagyon hasznos a ChatGPT, de utazástervezéshez inkább óvatosan használjuk.
Peruban két turista majdnem életét vesztette, miután egy nem létező túrahelyszínre tartottak. Az AI a„Szent Humantay-kanyont” javasolta nekik. A ChatGPT ugyancsak vert már át turistákat. 

A ChatGPT sokszor hasznos, máskor azonban átverhet bennünket – Fotó: Unsplash
A ChatGPT sokszor hasznos, máskor azonban átverhet bennünket
Fotó: Unsplash

A ChatGPT átverte a turistákat

Miguel Angel Gongora Meza, az Evolution Treks Peru utazási iroda vezetője elmondta, hogy az AI egy színes képernyőfotót mutatott neki, hangzatos jelzőkkel, de mindebből semmi nem volt igaz. A turisták 160 dollárt fizettek, hogy egy elhagyatott vidéki úton kössenek ki. 

Ez nem játék. A hegyekben 4000 méteres magasságban, oxigén és térerő nélkül, könnyen életveszélybe kerülhet bárki – figyelmeztetett az utazási iroda vezetője. 

Japánban egy pár a ChatGPT tanácsára indult romantikus naplementenéző túrára a Misen-hegy tetejére, de fennrekedtek, mert az MI rossz menetrendet adott meg. A kötélpálya már órákkal korábban bezárt. A BBC beszámolója szerint egy másik AI még Eiffel-tornyot is talált Pekingben.

A probléma gyökere, hogy az olyan mesterséges intelligencia eszközök, mint a ChatGPT vagy a Google Gemini, nem a valóságot „értik meg”, hanem statisztikai minták alapján raknak össze mondatokat. 

Nem tudja, mi a különbség egy útvonal, egy recept vagy egy történet között. Csak szavakat ad vissza, amelyek hihetőnek hangzanak – magyarázta Rayid Ghani, a Carnegie Mellon Egyetem professzora.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok már szabályozásokat készít elő, hogy egyértelműbbé tegyék, mikor találkozik a felhasználó generált tartalommal. Szakértők szerint azonban a felhasználók egyetlen valódi védelme a folyamatos ellenőrzés marad. Minden adatot, minden útvonalat érdemes több forrásból megerősíteni.

Korábban arról írtunk az Origón, hogy valaki a ChatGPT segítségével nyert a lottón

 

