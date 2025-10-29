Megszületett Amerika kapitány első gyermeke

A kisbaba október 24-én, Massachusettsben jött a világra. Chris Evansnek és Baptistának is ez az első gyermeke, számolt be a People magazin. A Marvel-univerzum Amerika Kapitánya mostantól tehát egy egészen új szerepben tündökölhet.

Amerika kapitány, azaz Chris Evans boldogabb, mint valaha, portugál felesége, Alba Baptista ugyanis kisbabával ajándékozta meg – Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Az apaság számomra nagyon izgalmas. Remélem, hogy én is szuperhős apa leszek

– mondta Evans korábban az Access Hollywoodnak, utalva arra, hogy filmes társa, Dwayne Johnson (A Szikla) a 2024-ben készült közös mozijukban „szuperhős apát” alakít.

Chris Evans titkos esküvőn vette feleségül a párját

A 44 esztendős Chris Evans és a 28 éves Alba Baptista kapcsolata 2022 elején került nyilvánosságra, ám a People-nek egy forrás korábban elmondta, hogy több mint egy évig titokban randiztak, mielőtt hivatalosan is vállalták, hogy együtt vannak. A sztárpár 2023 szeptemberében mondta ki a boldogító igent egy szigorúan zártkörű esküvőn, egy Cape Cod-i magánbirtokon – ott, ahol Evans is felnőtt. A ceremónia annyira titkos volt, hogy még a vendégek sem tudták pontosan, milyen eseményre hivatalosak, amíg meg nem érkeztek.

Egy barátja szerint Evans „nagyon gyorsan komolyra fordította a kapcsolatát Albával”, és már az első találkozás után azt mondta, megtalálta az igazit. A bennfentes hozzátette: „Chris már régóta készen állt a családalapításra, csak a megfelelő lányt várta.”

Bár a pár még nem árulta el a baba nevét vagy nemét, a rajongók már most találgatnak, vajon „mini Amerika Kapitány” született-e, vagy egy kis „Marvel-hercegnő”. Az biztos, hogy Evans és Baptista mostantól új fejezetet kezdenek életükben – a reflektorfény helyett pelenkák és altatódalok várják őket.

Az Origón írtunk arról, hogy Chris Evans Dwayne Johnsonnal közös karácsonyi mozija, A hullahó-akció egy igazán egyedi akciófilmet varázsolt a szeretet ünnepéből. Bár a moziban nem aratott akkora sikert a mikulást megmentő manó története, a streamingen elképesztő rekorddal indított.

Arról, hogy Chris Evans titokban házasodott össze Alba Baptistával, és hogy a világ legszexibb férfijának kapcsolatára is egy év járás után derült csak fény, az Origón is beszámoltunk korábban.